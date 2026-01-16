內湖波麗士展現鐵腕 線上快打部隊分秒必爭 內湖分局聯手合庫實施防搶演練

MEITU 20260116 181130469

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】頭戴聖誕帽的黑衣歹徒持槍闖入銀行大聲喝斥，現場氣氛一度緊繃。所幸這並非真實搶案，而是臺北市政府警察局內湖分局日前會同合作金庫商業銀行新湖分行，共同舉行的「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」。

MEITU 20260116 181202911

鑑於近期國內仍有金融機構治安事件發生，為確保內湖轄區財物匯集處所安全，內湖分局此次演練特別著重於「線上快打警力」的機動反應能力。當銀行行員冷靜應對並按下報警鈴後，分局指揮中心立即啟動快打機制，調度周邊巡邏警力迅速趕赴現場。

廣告 廣告

MEITU 20260116 181242605

演練過程中，警方展現精實的戰術動作，從現場包圍、封鎖到後續的「重大治安事件現場攔截圍捕」，各單位反應敏捷，精準切斷歹徒逃逸路線。內湖分局強調，透過「快打部隊」之反應機制，能確保在案發第一時間即形成優勢警力，有效震懾犯罪。

MEITU 20260116 181309320

春節將至，內湖分局針對金融機構、銀樓及超商等處所強化安全維護，並積極推動防竊、防搶及「識詐」宣導。內湖分局提醒市民，春節前後資金往來頻繁，民眾若有提取大額現金的需求，不論金額多寡，皆可撥打 110 或親洽鄰近派出所申請「護鈔服務」，由警方安排警力伴隨戒護，確保個人財產安全。

內湖分局表示，除了實體犯罪的打擊，針對層出不窮的詐騙手法，警方將持續透過多元管道推展宣導，提升全民「識詐」免疫力。呼籲民眾若接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，撥打 165 反詐騙專線或 110 查證。內湖分局將持續透過精準執法與科技佈防打擊各類犯罪，全力維護內湖區治安，讓民眾平安過好年。