內湖深夜連續竊案 嫌犯專挑未上鎖轎車當場逮捕

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區今年10月至11月間，陸續發生多起車內零錢及物品遭竊案件，警方分析，竊嫌專挑深夜車主未上鎖的轎車行竊，作案特徵一致。內湖分局隨即成立專案小組，鎖定一名居無定所的王姓男子，前日深夜，文德派出所員警羅祥軒、林俊佑執行巡邏勤務時，在江南街一帶發現王男正在轎車內翻找物品，當場制伏逮捕歸案。

內湖分局表示，近期接獲多起民眾報案，反映車內財物遭竊。警方勘查後發現，犯嫌王姓男子都是趁深夜車主未上鎖車門之際，徒手進入車內行竊，隨機取走零錢及小物。因其作案特徵明顯一致，警方隨即調閱沿線監視器，鎖定王男涉有重嫌。

廣告 廣告

由於王男平時居無定所、行蹤不易掌握，分局立即成立專案小組，清查可能出沒熱區，並加強夜間巡邏密度。

前日深夜，文德派出所員警羅祥軒、林俊佑執行巡邏勤務時，行經江南街一帶，發現一名男子於一部轎車內翻找物品，行跡可疑。員警當場制止並確認其身分，證實即為遭鎖定的王姓竊嫌。王男見情勢不妙試圖逃跑，仍遭員警迅速制伏並依竊盜現行犯逮捕。

全案偵詢後，內湖分局依竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。警方再次提醒民眾，貴重財物務必隨身攜帶，下車務必確認車輛已上鎖，以免讓竊嫌有可趁之機。分局將持續加強社區巡邏與熱點查察，守護市民財產安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》花蓮0403、0206地震倒塌大樓 建築師都是同一人

可惡！基隆毒駕衝撞倒垃圾民眾 撞擊多車4就醫

「仙塔律師」才嗆檢誘導認罪！ 幫助洗錢、洩密罪全都認了拚減刑

桃園某國中學生課堂上施用電子煙 驗出「喪屍煙彈」依託咪酯

