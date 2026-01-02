內湖白石湖後下一站！北市士林推「聚落式污水設施」改善山區

為改善偏遠山區聚落汙水處理條件，北市推動「山區聚落式汙水處理設施」，今年選定士林區平等里及湖田里作優先示範區域。（北市衛工處提供／張珈瑄台北傳真）

為改善偏遠山區聚落污水處理條件，北市工務局衛工處持續評估推動「山區聚落式污水處理設施」。繼民國114年於內湖白石湖休閒農業區成功設置北市首座結合綠能科技的聚落式污水處理設施後，衛工處選定士林區平等里及湖田里，作為山區聚落污水接管優先示範區域；後續將視成果及地方條件逐步擴展，目標將平等里污水接管率由目前的0％提升至50％以上。

衛工處規畫設計科長王凱民表示，「聚落式污水處理設施」是針對山區地形條件受限、傳統管線接管施工不易地區所規畫的處理模式，採套裝化、在地化方式，以確保污水可就地妥善處理。預計今年規畫於士林區平菁街95巷附近設置平等里首處示範設施，服務約48戶；後續將視執行成果及地方條件，逐步評估擴展至里內其他合適區域，目標將平等里污水接管率由目前的0％提升至50％以上。

王凱民說，衛工處於114年12月14日舉辦說明會，與當地住戶雙向溝通，說明相關設施設置及住戶接管工程，均由市府全額負擔，包含既有化糞池廢除或填平、管線施作及施工後復舊等，住戶無須自行負擔工程費用；設施啟用後，未來住戶亦可免除定期抽取化糞池費用，有助於改善環境衛生問題。

衛工處指出，截至114年11月，北市門牌戶數接管普及率已達83.19％，服務戶數約95.8萬戶，然而受限於山區地形複雜、施工困難等因素，仍有部分地區尚未完成接管，為持續提升污水處理服務覆蓋率，將持續針對山區及其他接管困難地區，研議多元處理方式推動相關工程，提升居民生活環境衛生。

