內湖石壁潭482戶社宅開工！李四川強調：不能漏水

針對市府預計下周將與新壽簽訂解約協議書，台北市副市長李四川21日出席石壁潭社宅開工典禮時說，「應該是有一個好的結果」。（范揚光攝）

台北市內湖區「石壁潭社會住宅1區」21日舉辦開工典禮，基地位於舊潭美國小原址，將提供482戶社宅，並配置住宿型長照機構、托嬰中心等多元社福設施機構，預計於民國118年竣工；石壁潭社宅採整體規畫分期開發，石壁潭2區則預計設置社宅236戶，於118年下半年開工。副市長李四川出席活動表示，針對社宅工程施工品質，除了如質如期完成，還必須不能漏水。

石壁潭社宅座落於舊潭美國小校址，舊潭美國小於107年8月遷走，因應多功能複合使用定位，注入社福設施機構，打造兼具生活、教育與照護的全齡友善居住環境，1區基地面積約9470平方公尺，契約金額為50.35億元，將興建3棟地下4層、地上13至14層的建物，1樓設有幼兒園、托嬰中心、長照機構、店鋪；2至3樓則設置住宿型長照機構；4至14則為社宅空間。2區則為2棟地下4層、地上12、15層的建物，將規畫派出所及身心障礙全日型住宿機構等空間。

廣告 廣告

台北市內湖區「石壁潭社會住宅1區」21日舉辦開工典禮，基地位於舊潭美國小原址，將提供482戶社宅。（北市都發局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市副市長李四川（右三）21日出席石壁潭社宅開工典禮，並期勉工程單位注重施工品質、提前完工。（范揚光攝）

台北市副市長李四川表示，針對社宅工程施工品質，除了如質如期完成，還必須不能漏水。（張珈瑄攝）

李四川說，台北市現在已完成將近1.1萬戶社宅，包含石壁潭社宅1區在內，還有4000多戶興建中。（張珈瑄攝）

台北市副市長李四川（右）21日出席石壁潭社宅開工典禮，並期勉工程單位注重施工品質、提前完工，典禮結束後李四川應邀在動土儀式使用的金鏟子上簽名留念。（范揚光攝）

副市長李四川出席活動表示，台北市現在已完成將近1.1萬戶社宅，包含石壁潭社宅1區在內，還有4000多戶興建中；石壁潭社宅不但提供給青年、弱勢團體、在地上班族，也兼顧長照、托嬰等功能，讓社宅成為更完整的社區；另每次議員質詢社宅漏水問題，他都感覺「臉掛不住」，所以希望除了如質如期完成，還必須不能漏水，如果能提早完工，也可以盡早提供給住戶入住。

北市都發局長簡瑟芳說，內科有不少科技業進駐，科技軸帶周邊有住宅供給相當重要，若能提供居住資源給在地就業者就能減少交通移動，對於交通問題是很好的解方，因此將保留30％社宅戶數給在地就學就業人口；另北市社宅招租中籤率僅10％，加上流動率低，遞補可能性也低，隨著中央和地方的社宅數量提高，期盼能提高社宅的中籤率。

都發局說明，石壁潭社宅依循教育、經濟、生態、公平及進化等5大要素整合資源，並透過設計串聯潭美一號公園，形成連續的綠色公共軸線，並串聯街廓、開放空間及兒童遊憩場域，且配合城市降溫策略，沿街設置遮陰及退縮走廊，促進通風與步行舒適。

更多中時新聞網報導

前官員籲 推動老舊雞場轉型

陳佩賢闖陸綜20強 感動獲哈林加持

養胖普發萬元 金管會授3祕訣