內湖社區小冰塊 為周邊降溫3℃

因應氣候變遷與極端高溫，北市內湖區公所與崇越科技合作，推動「文德二號公園與瑞陽公園智慧綠化與微型氣候改善計畫」。（張珈瑄攝）

台北市內湖區公所與崇越科技合作推動「文德2號公園與瑞陽公園智慧綠化與微型氣候改善計畫」，結合「智慧科技、生態綠化、企業ESG」3大核心，打造北市首創的智慧鄰里公園微型氣候示範模式，預期可使公園及周邊環境溫度下降1至3℃。

內湖區為北市熱島效應最顯著的地區之一，加上綠地少，夏季體感溫度經常突破40℃，此計畫以認養模式投入設計與建設資源，整合綠化、生態、減碳、AI智慧環境監測與後續維運，導入層次植栽喬木、灌木等、涼氣走廊與「會呼吸的土壤」設計，形成可實際降溫的綠化模組。

內湖區長林秉宗表示，透過小型公園作為「社區小冰塊」的降溫節點，不僅能緩解熱島效應，更能與科技產業的ESG行動鏈結，發揮「在地綠色韌性」與「可複製永續模式」的雙重效益。

計畫策畫人兼主持人、內湖區副區長郭素蓉說明，以「微型氣候改善模組」與「智慧管理模組」為雙主軸，透過喬木、灌木、草被層次植栽與智慧監測系統，使降溫與碳匯成果能夠被量化與驗證。

郭素蓉表示，這不僅是2座公園的升級，還是可被複製與擴散的智慧鄰里公園模式，從文德2號與瑞陽公園出發，逐步形成小公園降溫核心、街廓綠帶及大湖、碧湖串聯的微型氣候網絡，建立內湖的氣候韌性藍圖。

崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂指出，持續布局環保綠能與循環經濟業務，導入低碳產品與綠色製程，協助產業邁向低碳轉型，除深化產業鏈永續實踐外，亦透過具體行動回應氣候風險。