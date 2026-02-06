內湖花市、賣場將湧春節採買潮 公車改道、交管措施一次看

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖分局為因應農曆春節前夕台北花市及各大賣場湧現的採買人車潮，將自2月11日起至16日針對舊宗路、民權東路六段、堤頂大道及新湖路等區域實施交通疏導與管制。警方強調，屆時將加強違規停車取締及拖吊，並視車流彈性實施調撥車道，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具。

內湖分局指出，本次交通管制範圍包含堤頂大道以東、民權東路六段以南、舊宗路一段以西及新湖二路以北區域。管制時間為今年2月11日至16日。重點措施包括舊宗路一段北往南方向，在民權東路六段路口及新湖三路路口，於管制期間每日7時至24時一律禁止左轉，以維持主幹道車流順暢。

針對賣場周邊停等與搭車秩序，位於舊宗路一段268號的好市多賣場前計程車招呼站，將自2月13日0時起至16日18時止，暫停排班載客。此外，新湖三路(舊宗路至民善街段)及民善街(民權東路六段至舊宗路一段150巷段)將視車流狀況，彈性實施調撥車道，以增加疏導效率。

公共運輸部分，原行經該區域的「東環幹線」公車，於2月13日至16日期間將調整路線，不繞行新湖三路賣場區，改由舊宗路續行。同時，「新湖三路」(往西方向)及「堤頂大道一段」(往北方向)等公車站牌也將暫停上下客，請搭車民眾留意調整資訊。

內湖分局呼籲，民眾前往台北花市或大賣場購物時，應配合現場員警與義交人員的指揮疏導。若自行開車前往，務必遵守各項管制措施，警方將針對前揭路段的違規停車行為加強取締與拖吊，確保年節期間賣場周邊交通安全與順暢。

