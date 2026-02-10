內湖花市2/13周邊交管 東環幹線公車2班次改道

為配合農曆春節期間臺北花卉批發市場暨大賣場人潮湧入，臺北市公共運輸處宣布，2月13日將實施內湖區新湖三路賣場區域周邊路段交通管制，東環幹線公車當日上午8時及9時共2班次將受到影響。

管制期間將取消停靠新湖三路往西方向及堤頂大道一段往北方向站位。（示意圖／unsplash）

臺北市公共運輸處表示，管制期間將取消停靠新湖三路往西方向及堤頂大道一段往北方向站位，提醒民眾可至鄰近站位或改道動線上的既有站位候車。郭建辰科長指出，詳細的管制路段及公車改道資訊已製作成表格供民眾參考。

為協助民眾掌握即時交通資訊，臺北市聯營公車路線因活動管制取消停靠的站位，將在「大臺北公車」網頁、手機版網頁以及智慧型站牌上顯示「交管不停靠」訊息。該資訊也同步提供給各APP業者介接發布，方便民眾查詢。

如民眾對公車改道措施有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問，或透過臺北市民當家熱線1999（外縣市請撥02-27208889）了解相關訊息。

