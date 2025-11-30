內湖草莓季開跑 樂活採果嘗鮮趣

記者李佩玲／專題報導

每年12月至隔年5月是臺北市內湖區草莓產季，當地草莓園主要位於白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街一帶，不僅可以體驗鮮採草莓的樂趣，許多農園還推出草莓果醬、窯烤披薩、草莓盆栽等手作體驗，民眾不妨趁著假日，來趟內湖小旅行，享受好玩又好吃的「莓」好時光。

農園採溫室種植 無懼風雨

內湖草莓園共有20多家，主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處，如「內湖休閒農園」、「田園美色草莓園」、「白石湖草莓園」、「清香休閒農場」等，民眾搭乘捷運轉公車即可到達，交通相當方便，在臺北市近郊就能享受樂活的農園體驗。值得一提的是，內湖草莓多採溫室種植，因為北部雨水多，搭棚架不僅可以減少損傷，對於遊客來說，採果的時候更不用擔心泥濘難行，就算下雨天，也可盡情享受採果樂趣。

廣告 廣告

匯集4大品種 內湖1號香氣誘人

酸酸甜甜的草莓營養豐富，含有維生素C、膳食纖維及鈣、磷、鐵等礦物質，不但外觀討喜，同時香氣誘人，是大人小孩都喜愛的人氣水果。內湖當地栽種的草莓品種以「內湖1號」、「香水草莓」、「桃園3號」及「桃園4號」為主，每個品種的口感、甜度及特色皆有不同，通常農民會栽植多個品種，除可調節產期，還可讓民眾品嘗到不同風味的草莓。

其中，香水草莓果粒外型艷麗、底部圓而不尖，會散發濃郁的香氣，果肉嘗起來扎實、脆而有嚼勁；桃園3號果實外觀呈紡錘體、色紅而深，聞起來充滿草莓香氣，口感微酸甜度高；桃園4號果實碩大、外觀體寬不尖，呈現不規則皺褶，肉質扎實有草莓香，且甜度特別高；而內湖1號有「蘋果草莓」之稱，由於抗病性較其他品種為佳，在內湖地區種植比例最高，該品種外觀似臼齒狀，口感甜中帶酸，風味甚佳，加上草莓獨特的香氣，讓人愛不釋手。

體驗手作披薩、果醬 享受親子時光

來到內湖區草莓園，除體驗採果樂趣外，也別錯過各式草莓美食，如草莓冰淇淋、草莓養樂多、草莓披薩、草莓鬆餅、草莓香腸、草莓粿等。另外，有不少農園也規劃園區導覽、生態解說、DIY體驗及當季蔬果採摘等豐富活動，其中，「內湖東林休閒農園」提供草莓鬆餅、草莓果醬DIY；「向日有機農場」可體驗手工Pizza窯烤、花草拓染手帕等；「清香休閒農場」除有草莓果醬DIY，更推出各種1日遊、半日遊套裝行程，相當適合親子共遊。

草莓採摘、保存小撇步

1、挑選時，不是挑愈大顆愈好，可以觀察草莓的表面，以瘦果挺立、蒂頭深綠、表皮帶光澤感者為佳。

2、採草莓時，先抓住草莓蒂頭上方的梗，然後使用小剪刀從抓住的梗上方剪斷，盡量不要碰觸到草莓，草莓才不會受傷，保存時間也較久。

3、草莓買回家後若未立即食用，先不要清洗，將蒂頭朝下擺放至上下鋪有廚房紙巾的保鮮盒中蓋上蓋子，冷藏可保存2天。

4、食用前，在流動清水下小心剝除葉片、留下蒂頭，再將草莓放入濾勺，以流動清水清洗約10分鐘，瀝乾後，削除果傷及蒂頭即可食用。

< 酸酸甜甜的草莓不但外觀討喜，同時香氣誘人。（取自臺北市政府網站）

< 內湖草莓多採溫室種植，就算下雨天，也可盡情享受採果樂趣。（取自臺北市產發局網站）

< 內湖不少草莓園提供草莓果醬DIY體驗等豐富活動。（取自臺北市政府網站）

< 來到內湖區草莓園，除體驗採果樂趣外，也別錯過各式草莓美食。（取自臺北市政府網站）

< 草莓是大人小孩都喜愛的人氣水果。（取自臺北市產發局網站）

<順遊景點