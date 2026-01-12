內湖草莓紅了 歡迎民眾享受採果樂趣

記者李佩玲／臺北報導

臺北內湖是北部地區重要的草莓產地，農業部農糧署北區分署表示，冬季是草莓盛產的季節，隨著氣溫轉涼，內湖區各觀光草莓園已披上鮮紅新裝，除提供現場採果外，也有好玩有趣的農業體驗活動，相當適合親子、家庭、情侶或朋友共遊，度過悠閒且甜蜜的「莓好」週末。

農糧署北區分署指出，草莓不僅外觀討喜、香氣誘人，更蘊含極高的營養價值，除富含維生素C、膳食纖維、果糖、蔗糖、檸檬酸外，並含有鈣、磷、鐵等對人體有益的礦物質，而獨特的酸甜風味與多層次的香氣，也讓草莓成為民眾冬季最受喜愛的水果之一。

廣告 廣告

內湖草莓主要產區分布於白石湖休閒農業區（碧山路）、大湖街及安泰街一帶，主要常見品種包括香氣濃郁的「香水草莓」、口感紮實的「桃園3號」與「桃園4號」，以及地方品種「內湖1號」。其中，被譽為「蘋果草莓」的內湖1號最受矚目，因抗病性較其他品種為佳，成為內湖區種植比例最高的指標性品種，其甜中帶酸的平衡口感與馥郁香氣，總讓來訪遊客愛不釋手。

北區分署表示，內湖草莓主要產季為每年12月至翌年5月，因應北部冬季多雨氣候，露天栽培病害不易防治，因此內湖農民種植草莓大多採用溫室栽培及搭配高架設施方式，遊客採果時，不必擔心下雨或田間泥濘，也可減少彎腰勞動，盡情享受採果樂趣。

冬季是草莓盛產的季節，隨著氣溫轉涼，內湖區各觀光草莓園已披上鮮紅新裝。（農糧署北區分署提供）