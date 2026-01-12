內湖草莓紅了，走進城市中的甜蜜產地。（農糧署北區分署提供）

記者陳華興／桃園報導

隨著氣溫轉涼，臺北冬季最受期待的甜蜜盛事來臨了！農業部農糧署北區分署表示，冬季是草莓盛產的季節，除了苗栗大湖草莓外，臺北市內湖區也是北部地區重要的草莓產地，主要產季為每年十二月至翌年五月（盛產期為三、四月），因應北部冬季多雨氣候，露天栽培病害不易防治，因此本區農民種植草莓大多採用溫室栽培及搭配高架設施方式，遊客採果時，也不必擔心下雨或田間泥濘，減少彎腰勞動，可盡情享受採果樂趣。

廣告 廣告

北區分署表示，草莓不僅外觀討喜、香氣誘人，更蘊含極高的營養價值。除富含維生素C、膳食纖維、果糖、蔗糖、檸檬酸外，並含有鈣、磷、鐵等對人體有益的礦物質，而獨特的酸甜風味與多層次的香氣，使其成為冬季最受喜愛的水果之一，亦是都市人補充天然營養成分的絕佳來源。內湖草莓主要產區分布於白石湖休閒農業區（碧山路）、大湖街及安泰街一帶，本區農民多栽植不同風味的草莓品種，除調節產期外，並讓遊客有更多元的選擇，主要常見品種包括香氣濃郁的「香水草莓」、口感紮實的「桃園三號」與「桃園四號」以及地方品種「內湖一號」。

其中被譽為「蘋果草莓」的地方品種「內湖一號」最受矚目，因抗病性較其他品種為佳，成為內湖區種植比例最高的指標性品種，而其甜中帶酸的平衡口感與馥郁香氣，總讓來訪遊客愛不釋手。

此外，為保障消費者吃的安全，北區分署與內湖區農會積極輔導草莓農友加入有機驗證及產銷履歷驗證，目前內湖區草莓已通過約0.四公頃有機驗證面積及約一點五五公頃產銷履歷驗證面積。在農友用心栽培與第三方驗證機構嚴格把關下，確保每顆草莓皆符合安全標準，體驗採果安全安心有保障。