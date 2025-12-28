內湖行人庇護島 2周被撞4次

有議員接獲陳情，北市內湖區民權東路6段180巷、123巷路口行人庇護島疑設計不良，剛設置2周內就被車撞4次。（本報資料照片）

台北市交通局為提升行人通行安全，在多處路口增設庇護島，不過，議員接獲民眾陳情，內湖區民權東路6段180巷、123巷路口行人庇護島設計不良，最近2周內被車撞4次，質疑庇護島變成「撞車島」。北市交工處回應，將至現場會勘了解，加強檢視車輛轉彎半徑、軌跡及設置庇護島樣式。

北市最近在許多路口新設庇護島卻頻繁發生事故，議員游淑慧、吳世正均接獲陳情，民權東路6段180巷及123巷路口庇護島，剛設置不久，近日2周內竟被車輛撞了4次。

吳世正指出，該路口接獲2起陳情，一件是民眾反映庇護島太低矮看不見撞上去，一件是計程車迴轉時撞到。

游淑慧表示，調閱數據發現，不只民權東路6段庇護島發生碰撞，北市這2年庇護島交通事故包括復興南路1段仁愛路3段路口、承德路6段福國路口，均有2次庇護島事故；中山北路6段與忠誠路1段口、中山北路3段農安街口、三民路富錦街口、民權東路二段松江路口、民權西路承德路2段口及松山路松隆路口也都曾發生庇護島事故，還有民眾受傷。

她質疑，是否庇護島設計比較高，導致庇護島變「撞車島」，建議交通局應檢討行車軌跡、設計高度，否則形同在路口設置1個「大石墩」，若因此造成事故也會影響交通。

吳世正認為，尺寸過於狹窄的庇護島，一旦發生碰撞可能導致嚴重傷害，歐洲有所謂「原諒性設計」原則，也就是當車輛不慎撞上庇護島，可緩衝不致造成過大損傷，雖高度僅10公分，但只要加裝防撞桿等設施就能達到警示效果。

他說，庇護島本該是保護行人設施，卻一再成為威脅行車安全的「路障」，交通局不應再以「個案改善」思維處理，須從設計規範、施工標準及驗收流程等環節做系統性檢討。

交工處長張建華回應，庇護島設計時會依車型軌跡套量設置，至於連續撞擊原因會再至現場會勘了解，未來將對事故路口加強檢視車輛轉彎半徑、軌跡和庇護島樣式。