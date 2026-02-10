內湖警因應春節期間 碧山巖暨白石湖風景區 遊客人 車潮實施交通管制

1770683025773 300x298 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為因應115年農曆春節期間(2月14日至2月22日)「碧山巖風景區及白石湖休閒農業區」可能湧入大量進香及觀光遊客，內湖分局規劃相關疏導、管制措施，並視交通壅塞狀況時，實施「順行單向」交通管制，惟期間公車、機慢車及當地居民(店家)得不受管制，以維持碧山路沿線交通順暢，相關管制措施如下：

一、碧山巖風景區

（一）彈性管制點：內湖路3段與碧山路口、碧山路與內湖路3段256巷口。

（二）順行單向管制：

1.上山方向：由內湖路3段256巷前往碧山巖風景區。

2.下山方向：沿碧山路順行下山。

二、白石湖休閒農業區

（一）彈性管制點：玄明宮前路口處、碧山路與碧山路44巷口。

（二）順行單向管制：

1.入口方向：碧山路44巷。

2.出口方向：玄明宮前路口。

內湖分局呼籲，農曆春節期間前往碧山巖風景區暨白石湖休閒農業區遊客，請多利用大眾運輸工具(小2公車)，若自行開車前往，請配合現場員警指揮、疏導及管制，屆時將加強前揭路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。