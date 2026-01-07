內湖超貴車禍！294萬進口車頭破大洞 慘況曝

白車車門遭甩開。（圖／東森新聞）





台北市內湖區今（7日）中午12時許，舊宗路一段路口發生車禍，一輛進口車與知名租賃車品牌的白車碰撞，進口車頭被撞出明顯凹洞，白車則在撞擊後失控甩轉一圈，車門一度被甩開，隨後滑行撞上中央分隔島才停下。消防局獲報到場處置，2名駕駛均未受傷，並拒絕送醫。

進口車嚴重受損。（圖／東森新聞）

白車撞上分隔島。（圖／東森新聞）

初步了解，事故當時白車疑似自連鎖家具賣場採買結束後準備離開，行經路口左轉時，與直行的進口車發生碰撞，據了解，這輛進口車入門款就要294萬元起，最高則上看600萬元。警方初判可能因白車未禮讓直行車釀禍。至於雙方行車動線、號誌狀況及肇責歸屬，仍待警方調閱監視器與進一步調查釐清。

