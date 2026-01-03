內湖首創！「社區小冰塊」公園 智慧綠化幫降溫3度

面對氣候變遷與極端高溫，北市內湖區公所與崇越科技合作，推動「文德二號公園與瑞陽公園智慧綠化與微型氣候改善計畫」。（張珈瑄攝）

面對氣候變遷與極端高溫日益常態化的挑戰，北市內湖區公所與崇越科技簽署合作備忘錄，共同推動「文德二號公園與瑞陽公園智慧綠化與微型氣候改善計畫」，結合「智慧科技、生態綠化、企業ESG」3大核心，打造北市首創、全國首例的智慧鄰里公園微型氣候示範模式，透過可觀測、可智慧管理、可量化報告的實際成果，打造城市降溫與永續轉型的新篇章。

內湖區為北市熱島效應最顯著的地區之一，加上綠地少，夏季體感溫度經常突破40℃ ，此次計畫由崇越科技率先響應，以認養模式投入設計與建設資源，整合綠化、生態、減碳、監測與後續維運，導入層次植栽喬木、灌木等、涼氣走廊與「會呼吸的土壤」設計，形成可實際降溫的綠化模組，預期可使公園及周邊環境溫度下降1至3℃，同時提升生物多樣性，為社區營造清涼又永續的生活環境。

廣告 廣告

計畫導入層次植栽喬木、灌木等、涼氣走廊與「會呼吸的土壤」設計，形成可實際降溫的綠化模組，預期可使公園及周邊環境溫度下降1至3℃。（張珈瑄攝）

此外，計畫亦導入AI智慧環境監測系統與智慧照明，設置ESG數據智慧看板，即時呈現微型氣候站資訊；未來評估持續導入AI智慧澆灌系統及環境分析，實現「可量化、可追蹤、可報告」的智慧綠化管理新典範，讓永續不再只是口號，而是可親眼看見的數據成果。

內湖區長林秉宗表示，內湖區作為北市科技聚落與自然綠地交會的重要區域，面對氣候變遷挑戰與永續轉型需求更為迫切，過去夏季內湖區體感溫度動輒超過40℃，透過小型公園作為「社區小冰塊」的降溫節點，不僅能緩解熱島效應，更能與科技產業的ESG行動鏈結，發揮「在地綠色韌性」與「可複製永續模式」的雙重效益，也為產官合作共創城市降溫立下重要里程碑。

崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂指出，崇越科技持續布局環保綠能與循環經濟業務，導入低碳產品與綠色製程，協助產業邁向低碳轉型，除深化產業鏈的永續實踐外，崇越亦透過具體行動回應氣候風險，此次合作不僅是企業ESG的實踐，更整合集團資源助力社區降溫、為城市減碳，展現企業共創永續城市的新典範。

計畫策畫人兼主持人、內湖區副區長郭素蓉說，自推動「智慧鄰里公園系列計畫」以來，從智慧便民設施逐步延伸至綠化降溫升級，此次更以「社區小冰塊」為核心概念啟動降溫行動。

郭素蓉說明，計畫以「微型氣候改善模組」與「智慧管理模組」為雙主軸，透過喬木、灌木、草被層次植栽與智慧監測系統，使降溫與碳匯成果能夠被量化與驗證，這不僅是2座公園的升級，而是可被複製與擴散的智慧鄰里公園模式，從文德二號與瑞陽公園出發，逐步形成小公園降溫核心、街廓綠帶及大湖、碧湖串聯的微型氣候網絡，建立內湖的氣候韌性藍圖。

更多中時新聞網報導

陳大天登記結婚 叮囑自己要承擔

走向全世界 台灣工藝年起跑

龍千玉平安夜祝福 曹西平已讀未回