內湖驚傳怪男隨機擄童！警逮人強制送醫 家長：想到就害怕

北市男子在瑞陽公園擄童，與家長爆發肢體衝突，遭警方逮捕。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市內湖區昨日驚傳隨機擄童事件，一對夫婦帶著小孩到瑞陽公園，突然一名陌生男子快速靠近一家三口，還伸手拉住小孩手臂，丈夫急忙上前制止，雙方爆發肢體衝突，導致家長與幼童均受傷，警方到場後將男子逮捕，並先將其強制送醫，全案依傷害、強制罪嫌移送法辦。

內湖分局指出，昨日下午5時25分許接獲報案，文德路22巷一帶的瑞陽公園發生疑似擄人與傷害案，報案民眾當時正與丈夫陪同小孩在公園滑梯旁嬉戲，突然一名陌生男子無故靠近，並伸手拉扯小孩企圖抱走，家長當下立刻阻止並與男子爆發肢體衝突。

涉嫌攻擊幼童及家長的康姓男子疑似有精神問題，警方證實康男領有身心障礙手冊，被害家長目前已正式向男子提出傷害及強制罪告訴，警方已依程序受理。全案訊後警方將男子依刑法傷害及強制罪嫌，移請士林地方檢察署偵辦。

事發後家長在社群平台PO文描述，當時男子眼神怪異，一直逼近要抱小孩，隨手拿起旁邊小朋友的滑板車當作盾牌阻擋，要求對方離開，沒想到男子竟突然動手攻擊，直言「想到就覺得害怕，他被轉到精神病院，這種未爆彈讓我不知道該說什麼？」

