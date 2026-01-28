內湖驚見「逛街柴」！偷溜離家出走逛大賣場 靠1物神助攻找到飼主

記者林盈君／台北報導

日前，北市內湖分局港墘派出所員警，於執行巡邏勤務時接獲報案，表示在某大賣場內，發現一隻迷路的柴犬，獨自在通道間徘徊，疑似與飼主走失，考量犬隻安全及賣場營運秩序，賣場人員遂通報警方協助處理。

民眾在大賣場內發現迷路的柴犬，隨即報警處理。（圖／翻攝畫面）

員警獲報後迅速趕抵現場，發現該柴犬外觀乾淨、性情溫馴，而且乖巧可愛會撒嬌，研判為家犬不慎走失，遂依相關規定先行安撫並帶返派出所暫時安置，提供飲水與休息空間，同時查驗項圈及可供辨識飼主身分之資訊。

所幸柴犬身上有項圈，上面有名牌並留有聯絡電話，員警立即聯繫飼主。飼主表示，愛犬趁家人不注意時「自行外出」，家裡正焦急尋找，接獲警方通知後隨即趕赴派出所。飼主也對警方即時協助與細心照料表達由衷感謝。

對此，警方也提醒，飼養寵物應妥善管理門戶安全，避免犬隻自行外出發生危險，並建議為寵物配戴留有聯絡方式之項圈或植入晶片，以利走失時能迅速聯繫飼主。

