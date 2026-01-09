內湖高工技能競賽獲獎選手前進115年首都盃國際賽

內湖高工勇奪全國技能競賽「資訊網路布建」1金1銅，將代表北市進軍115年首都盃國際競賽

電機科曹峰嘉選手臨危不亂、冷靜分析題目與相關資料，勇奪「資訊網路布建」職類青年組金牌

電機科選手洪秉昇擁有豐富實戰經驗，在「資訊網路布建」職類榮獲銅牌

電機科選手李宥承在第55屆全國技能競賽中獲得第五名

臺北市內湖高工在第55屆全國技能競賽大獲全勝，先於北區賽榮獲2金1銀1銅7優勝5佳作的佳績，並在全國技能決賽獲得1金、1銅、1第五名及4佳作，其中，資訊網路布建職類曹峰嘉及洪秉昇兩位選手將代表臺北市進軍115年首都盃國際競賽，繼續為國家爭取技職榮耀。

內湖高工表示，去（114）年7月第55屆全國技能決賽，學生在「資訊網路布建」職類成績十分亮眼，囊括金牌和銅牌，以及第5名及佳作1名。電機科曹峰嘉選手勇奪青年組金牌，充分展現內湖高工學生卓越專業技能。曹峰嘉選手自高一起即穩定參與分區賽與全國賽歷練，透過每次訓練後記錄失誤、修正策略，逐步累積實力。本次決賽中面對題目圖面與實際施工要求不一致的突發狀況，仍能臨危不亂、冷靜分析題目與相關資料，主動向裁判釐清後完成作品，展現沉著判斷與問題解決能力。

廣告 廣告

電機科洪秉昇選手在「資訊網路布建」職類榮獲銅牌，從入學起連續4年投入技能競賽，從分區賽第五名一路成長至站上全國決賽頒獎舞臺，累積豐富實戰經驗，成為學弟妹競賽訓練的重要引領者。他分享，技能競賽是一段學會在壓力中調整、在挫折中堅持的歷程，也期許將自身經驗持續傳承。電機科三年級學生李宥承在於第55屆全國技能競賽中獲得第五名，在學長指導與制度化培訓下逐步熟悉競賽流程與施工節奏，展現穩定表現，體現內湖高工透過學長帶學弟的經驗傳承，建構具延續性的競賽培育機制。

內湖高工表示，全國技能競賽的佳績，再次證明學校長期深耕實作教學的成果，從實習工場的日常訓練，到全國賽場上的穩定發揮，背後凝聚的是學生持續不懈的努力，以及教師團隊與行政系統的全力支持。未來學校將持續精進實作訓練與競賽培育機制，強化與產業需求的連結，為學生打造更完善的學習與展能環境，陪伴每一位孩子在技職路上穩健前行，勇於迎接更多挑戰。