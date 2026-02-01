內湖「夜櫻季點燈」浪漫絕美！ 2/9再迎「盛開巔峰」

2026樂活夜櫻季登場，在內湖樂活公園能看到有不少櫻花已綻放。（圖／東森新聞）





2026樂活夜櫻季登場，在內湖樂活公園能看到不少櫻花已綻放，加上夜間打燈的效果，吸引民眾前往拍照打卡，雖然花開僅約兩成，但預估接下來花會越開越多，9日之後將會進入最佳賞花期。

夜幕低垂，河畔卻被一盞盞暖色燈光點亮，大片櫻花在夜色中綻放，搭配微風吹拂，這一長排的夜櫻長廊美到讓人目不轉睛。這是內湖的樂活公園每年都會有的夜櫻季，都會吸引不少人前來朝聖。民眾：「就是之前要賞櫻，可能都還要特別跑到比較遠的地方，滿漂亮的，但覺得還有滿多花沒開，可能之後會更漂亮。」

不用等到過年，現在就可以去。來到這邊可以欣賞到寒櫻、八重櫻和吉野櫻。雖然目前整體的花況僅約兩成，但預期在9日後，有機會達到盛開巔峰，是最佳賞花期，民眾不妨趁著有空前來走走。

