影/內湖1樓民宅陷火海竄濃煙「多人受困」 警消救出4人
台北市內湖區東湖路113巷一棟民宅今（11日）上午10時44分發生火警，警消出動各式消防車22輛、救護車6輛、人員80人。趕抵時，發現建築物1樓已全面陷入火海，現場有多名民眾受困待援。
搶救過程中，消防人員分別從不同樓層成功救出多名民眾。其中一名16歲少女從地下室獲救，另有2人從3樓脫困，連帶隔壁建築3樓也有1人獲救脫險。
火警發生後，現場濃煙密佈，一樓完全被火勢吞噬。警消持續搶救作業，火勢於上午11時38分撲滅。
內湖分局同時於康寧路三段75巷及東湖路113巷周邊實施交通管制，暫時禁止車輛進入，以維持救災動線順暢及現場安全。
這起火災的確切受困人數、起火原因及詳細經過，仍待進一步調查才能釐清。
