內灣合興車站獲提報歷史建築 會勘後決議列冊追蹤

台鐵內灣線合興車站，是全國僅存的折返式車站，保存有全台僅存折返式站場、行車控制室以及相關轉轍器號誌。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕為讓台鐵內灣線合興車站不致走入歷史，國立竹東高中歷史老師詹益承、新竹縣鐵道文化發展協會執行長蔡朝翔以及客委會諮詢委員黎許傳與鄧毅中，4人共同提報合興站為縣內歷史建築。新竹縣文資審議委員會今天下午會同相關公民團體會勘，決議先列冊追蹤。

蔡朝翔說，合興車站是全國僅存的折返式車站，保存有全台僅存折返式站場、行車控制室以及相關轉轍器號誌。今年台鐵因站區建物沒有使照問題，收回原委地方社團經營活化的園區。為了確保珍貴的鐵道文化資產可以永續發展，他們決定將之提報為歷史建築。

詹益承說，內灣線是戰後台灣第1條蓋好的鐵路，合興站則是內灣線第1階段通車的終點。過去站場腹地是現今2倍大，為因應車站坡度較陡，採用倒退進站再出站的折返式站場。全盛時曾同時辦理石灰石與煤礦的運輸，兩端形成獨有「一半黑、一半白」的產業景象。

此外，合興站也是戰後第1批內灣線4座木造車站中，迄今唯一仍留存木造站房的站點，還存有橫山鄉唯一「十分寮」舊地名的門牌，歷史價值不言可喻。

蔡朝翔認為，台鐵邊喊推動內灣線地方創生，卻中止跟地方社團多年的合作，放任珍貴鐵道文化資產荒廢。合興站若能被指定為歷建，可望擺脫眼下困境。之後還能做更詳細的歷史調查，促進大家對內灣線整體的認同。

考慮文資提報後審查程序冗長，台灣客社秘書長曾綉雅等建議台鐵應同步申請使照，以利後續在審議期間能維持低度活化，待合興站文資身份確立，就爭取修復且成立內灣線鐵道文化館。

因為長期經營的地方創生團隊的撤出，台鐵內灣線合興車站目前欠缺管理，顯得雜草叢生逐漸荒蕪。(記者黃美珠攝)

