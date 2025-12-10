內灣吊橋是U4危橋！「封閉5個月沒動工」 鄉長嘆：沒錢修

記者羅欣怡／新竹報導

內灣吊橋今年7月14日封橋至今仍未開放。（圖／翻攝自內灣鄉公所網站）

新竹縣知名景點「內灣吊橋」經檢測被評為U4危橋，屬需立即派修等級，橫山鄉公所為了避免意外，今年7月份已緊急封閉禁止通行，鄉長說張志弘指出，鄉公所財力吃緊，無法獨自負擔維修費用，至於吊橋會封閉到何時，也還得看工程經費幾時到位。

橫山鄉長張志弘表示，行政院公共工程委員會4月中到場督導後，明確要求公所採取緊急改善措施。經評估後發現，若要讓吊橋全面恢復安全使用，包含鋼索、抗風索、木棧板鋪面和橋墩都需要更新，整體工程費至少要3500萬元；即便縮小範圍、優先進行基本結構的第一階段，也得花上1700萬元。

內灣吊橋去年才縱火，橋面受損。（圖／翻攝新竹縣議員張良印臉書）

張志弘坦言，橫山鄉一年總預算只有約2億元，其中超過一半是人事費，財務壓力大到根本無力單獨負擔。他直言：「內灣吊橋每天人潮多、觀光效益大，鄉公所是真的沒有那麼多錢，希望縣府能幫忙分攤至少一半經費，工程才能啟動。」

縣府交通旅遊處表示，已著手研議協助方式，包含動用災害準備金等資源；工務處也說，全國目前仍有35座U4危橋，新竹縣內就占了5座，內灣吊橋會列入優先改善範圍，盼能與鄉公所一起解決經費問題。

橫山鄉公所礙於經費問題，一直無法修復內灣吊橋。（圖／翻攝自內灣鄉公所網站）

陪伴遊客走過40多年的內灣吊橋，在2022年5月10日清晨，遭不明人士縱火，橋面燒出一個大黑洞，當時也曾因修復封橋封了一段時間，如今吊橋再次因安全問題封閉，商圈店家擔心人潮受到影響，遊客也直呼可惜。

鄉公所強調，會積極向中央與縣府爭取經費，待工程改善到位後才會重新開放，盼能儘快讓這座充滿回憶的經典地標恢復安全、重新迎接遊客。

