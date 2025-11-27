內用麥當勞飲料消化道灼傷 家屬質疑清潔劑殘留

診斷證明書上寫著消化道灼傷，台中有民眾這個（11）月21日，在台中大雅一間速食店用餐使用內用杯喝飲料，第一口就感覺有刺激味，不以為意又喝了幾口，但越喝味道越濃，當下也向店家反映。

當事人父親楊先生說：「她一開始喝是有感覺些微的、些微的味道不太對勁，跟一般 平常會喝到的可樂可能有點差異，如果說是杯子有疑似（洗劑）殘留物，可能沒有完全沖洗乾淨的情況下，它再烘乾，這些殘留的藥劑就會附著在杯壁。」

當事人父親不滿，服務人員第一時間處理消極，而女兒回到家之後，吞嚥出現痛感，當天就醫診斷為消化道灼傷，質疑內用杯殘留清潔劑，品質可能也不好。有其他民眾也對於重複使用的內用杯不放心。

廣告 廣告

台中市民陳先生表示，「這樣杯子，感覺就是滿多人用過的。」

台中市民李先生則說道，「我都以外帶杯居多。」

台中市食安處前往該店稽查，包括清洗設備、流程與清潔劑管理，還有飲料杯清潔狀況，皆未發現異樣。

麥當勞自2022年開始配合政策，實施使用內用飲料杯，內用杯回收後會先人工沖洗，再放進清洗機，以食品用洗潔劑清洗消毒。

而對於這次事件，麥當勞強調，第一時間就對消費者表達關心並陪同就醫，而檢視相關設備及員工操作程序也都正常，另外，清潔用品也都符合法規。

小兒科醫師施勝桓指出，「誤食可能會發生吞嚥疼痛，或者胸痛、背痛，嚴重的話甚至會影響呼吸，發生當下切記不要催吐，以免造成食道或消化道2度傷害。」

醫師表示，清潔劑中的酸鹼對食道會造成傷害，如果催吐將造成二次傷害，建議如果患者清醒，應該先以清水或牛奶稀釋，並盡快送醫。