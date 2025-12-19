內科最美咖啡廳要關了！「最後營業日曝光」創辦人親吐原因 饕客不捨

生活中心／陳慈鈴報導

Moooon River 創辦人 Eric Y.說明，因為股東異動，Moooon River即將於「1月底告一段落」。（圖／翻攝自Moooon River Cafe & Books臉書）

在台北市內湖區瑞光路經營15年之久，不僅是咖啡廳還有獨立書店的複合式餐廳「Moooon River」無預警宣布告別。店內高質感的裝潢設計，如城堡、圖書館般，文藝氣息濃厚，吸引許多偶像劇及廣告取景，還曾當選全台十大最美咖啡廳，也是內湖科技園區人們的好去處。對此，創辦人親自說明原因，預告1月底結束營業。消息一出，許多饕客都相當不捨。

Moooon River創辦人 Eric Y.於臉書發布「15年的感謝・告別倒數公告」，說明因為股東異動，Moooon River即將於「1月底告一段落」。回憶15年來，Moooon River Cafe & Books很榮幸在瑞光路上，擔任大家餐敘、閱讀、聊天、休息的世外桃源。這些年，我們做了許多很酷的事：破百支偶像劇廣告MV拍攝、數十場求婚、當選全台十大最美咖啡廳、全台第一個「床座位」、擔任內湖科技園區唯一一家獨立書店等。

廣告 廣告

創辦人說，但更重要的，是也做了更多很暖的事：收益5%送至偏鄉孩童、全部半包廂不限時、見證了萬場朋友歡聚、陪伴了萬本書的閱讀、萬個靈感的發生、萬個充電的片刻。我們很幸運，一直有個穩定堅實的團隊。沒有他們，不可能有這劃時代的十五年。更幸運的是，有你們這些老朋友對我們多年的支持與肯定，讓我們成為台北最長青的名店之一。

創辦人表示，這一篇章雖然告一段落，但成長與經歷無價。如果您對暖暖的新鮮水果煮、濃郁的真正英式奶茶、招牌的青醬野菇鮭魚頓飯與紅酒燉牛肉、清爽的蜂蜜芥末菠菜雞三明治、扎實的藍莓閨蜜鬆餅等有所想念，鼓勵大家在一月底前再來看看我們。

創辦人最後也提到，雖然要離開了，但希望是階段性告別。「我們很樂見這間店或這個品牌能持續下去，如果您或朋友認真對接手有興趣，歡迎私訊我們，看是否有辦法讓Moooon River不是結束，而是前往下個篇章」。

消息一出，許多曾經造過當地的人都相當不捨，「Moooon River 在我心中的地位一直很有重量，還記得12年前就是喝著創辦人說的溫暖水果茶安撫自己躁動的情緒，直到醫院確認胚胎成功著床，當下的喜悅、眼淚都烙印在美麗的moooon river 那盞桌燈裡，謝謝您帶給我們這麼多年的陪伴與回憶」、「人在台北需要工作的時候，Moooon River一直是安靜舒服的好去處。超愛你們的奶茶」、「紅咖喱雞肉飯與蜂蜜芥末菠菜雞三明治陪我渡過新手媽媽育兒時期，小孩最喜歡藍莓閨蜜鬆餅我們現在常常還會用Uber點餐，祝福一切，也期待再相逢」、「謝謝這麼多年的存在，空間、餐點取勝，我自己和帶女兒們光臨過，留下美好回憶！」

更多三立新聞網報導

全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到

梨山茶農赴法獲獎遭中國鬧場！黃暐瀚曝「中共目的」：不是愛台灣

台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局

