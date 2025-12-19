內科最美咖啡館宣布熄燈 營業15年確定要收了

開業15年，有「內科最美咖啡館」封號的Moooon River Cafe & Books，在臉書粉專宣布即將熄燈，時間點於明年1月底。店家表示，因股東異動才做出這樣的決定，但仍尋求有心人士接手，延續營運。

曾獲選全台10大咖啡廳的Moooon River Cafe & Books，不僅是當地唯一一家獨立書店，也支援過逾百支偶像劇MV及廣告拍攝，還有許多場求婚驚喜。店家不捨地說，因股東異動，營運將於明年一月底告一段落。

「更幸運的是，有你們這些老朋友對我們多年的支持與肯定，讓我們成為台北最長青的名店之一，這一篇章雖然告一段落，但成長與經歷無價」，創辦人留下感性告白。

不過店家仍樂見品牌延續，在文中表達如果有人對接手經營有興趣，非常歡迎私訊，「看是否有辦法讓Moooon River不是結束，而是前往下個篇章」。

