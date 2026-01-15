內科用藥＋外科手術：肢端肥大症的治療「接力賽」如何規劃？
【健康醫療網／記者周辰瑞報導】手腳異常腫大導致戒指戴不下、鞋子也越穿越大，可別輕忽！肢端肥大症是一種全身性的代謝疾病，患者會出現肢體末端肥大，像指頭變粗、鼻子變大等症狀，若不及時治療，可能引發心臟病、高血壓、糖尿病等多種併發症；基隆長庚腦神經外科陳品元醫師表示，肢端肥大症是因體內長期過高的生長激素所引起，屬於罕見疾病，盛行率約每百萬人中有40到60人，國人每年新確診個案數約60至80人，因確診人數少、病程緩慢，使得部分患者容易忽略疾病，錯過最佳的治療時機。
治療肢端肥大症 醫：先評估是否能手術治療
「根據臨床經驗顯示，透過手術減積搭配術後藥物控制，有助於疾病管理與生活品質的維持。」陳品元醫師指出，臨床治療肢端肥大症，會先評估腫瘤是否能採以手術方式去除，術後再搭配藥物控制，若評估為不能手術或不適合手術的患者，則先給予長效型體抑素類似物治療。
「解除壓迫」、「減積效應」及「病理診斷」 手術治療肢端肥大症有三大方向
不過為什麼得考慮是否能手術治療呢？陳品元醫師提及，臨床經驗顯示，手術治療肢端肥大症有三個方向，當巨大腫瘤壓迫視神經時，可能造成視野缺損等視覺功能影響，另方面也可能壓迫正常的腦下垂體導致荷爾蒙低下，在經評估後，透過手術協助解除壓迫風險；其次，手術也能幫助「減積效應」，藉由手術將腫瘤縮小體積，降低對於周遭組織的壓力，後續再搭配藥物控制，維持生活品質，不過每位病人的病程仍需依個人病況與治療配合情形調整。另外，手術可取得檢體，可以確定診斷，方便申請保險給付。
手術一次清除腫瘤？醫：可能有併發症風險
陳品元醫師表示，臨床上，曾遇到患者希望藉由手術一次清除腫瘤，但其實卻可能會面臨後續副作用大，或因正常組織被破壞，終身得服藥等風險，因此手術最強調安全第一，如果術後仍有未切除的腫瘤組織，藉由藥物降低生長激素不要過量，維持疾病控制常是臨床治療的最佳方案。
肢端肥大症患者若手術風險高 臨床可輔以藥物治療
此外，面對手術風險高的患者，臨床上經評估會先輔以藥物治療；陳品元醫師指出，根據臨床經驗，會建議患者先使用長效型體抑素類似物等藥物治療，後續再觀察腫瘤變化情形，並監測生長激素與 IGF-1 數值作為治療評估參考，尤其這些數值是藥物是否有達到治療的重要依據，再來評估患者是否適合接受手術治療，以確保手術安全性。
術前使用長效型體抑素類似物 患者是否定期回診是關鍵
陳品元醫師表示，臨床經驗顯示，術前使用長效型體抑素類似物治療約3個月就要再做一次 MRI（核磁共振）和抽血，以評估疾病及身體狀況是否適合進行手術，不過檢查時間還是得依據病患疾病嚴重程度而有所差異。部分臨床觀察發現，少部分患者接受藥物治療會有輕微拉肚子或便秘等腸胃道相關副作用，但症狀多數輕微，最重要患者需每個月定期回來施打，才有利於後續手術的相關評估。
40歲女外貌突然改變又長期頭痛 原來是肢端肥大症導致
一名40歲女性，因參加國中同學會時，被同學提及和過去長不一樣，起初不以為意，也因為長期與家人同住，家人未發現異狀，直到陸續遇到認識朋友再次與她提起外貌改變，加上長期飽受頭痛困擾，因此赴診所檢查，醫師發現生長激素相關數值有異，轉至醫院就診；陳品元醫師指出，患者經評估確診為肢端肥大症，且腫瘤已壓迫神經，出現視野缺損情況，採以手術治療，術後發現雖已清除大部分腫瘤，也改善視野問題，但相關數值下降幅度有限，因此後續接受長效型體抑素類似物治療，後續患者固定回診治療，維持整體生活品質。
與肢端肥大症和平共處 醫：需規律評估及按時注射
陳品元醫師提及，現代醫學進步，治療方式多元，臨床經驗顯示，肢端肥大症已被視爲一種「慢性病」治療，因此面對腫瘤包住大血管無法清除乾淨或不適合手術的患者，透過評估並規律按時注射，還是有機會與疾病和平共處，維持生活品質，不過還是得依據每個人病況與體質不同而有所差異，最重要患者不要認為已沒有任何不適就自行停藥，而是要配合醫療團隊，定期追蹤治療，以控制病症。
