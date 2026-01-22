內線交易也能Roguelike？股市操盤新作《Insider Trading》於Steam上架

由獨立遊戲團隊開發的《Insider Trading》是一款以股市交易為主題的 Roguelike 牌組製作遊戲，預計於 2026 年 2 月 18 日正式開賣。玩家在遊戲中的目標並非單純的模擬買賣，而是構築強力的卡牌組合來操縱市場價格走勢，並在貪婪與風險之間取得平衡，決定何時該「落袋為安」或是繼續加碼衝刺。

內線交易當遊戲玩？（圖源：Insider Trading）

本作的核心玩法在於「用卡牌擊垮市場」。每當股市收盤，玩家可進入售後市場挑選卡牌來強化或調整牌組，並在開盤後利用這些工具改變股價。遊戲內提供超過 120 張效果各異的卡牌，以及 60 種以上可疊加的藥劑與特性，讓玩家能創造出瘋狂的數值連擊。此外，遊戲中還會隨機出現「經濟蕭條」等干擾事件，考驗玩家在混亂市場中的應變能力。

除了豐富的卡牌系統，玩家還能解鎖多位各具特色的交易高手，每個角色都擁有專屬的初始牌組與獨特機制，鼓勵玩家嘗試完全不同的操盤策略。遊戲強調「精準勝過蠻力」，玩家必須精算入場時機，避免因過於急躁導致成本飆漲。本作提供了多種難度等級供挑戰，讓玩家能一圓戰勝市場、超越巴菲特的財富夢想，且無需擔心現實中的財產損失。