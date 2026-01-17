內舉不避親！川普女婿列「加薩和平理事會」 他自己當主席

美國總統川普的女婿庫許納（左），以及川普的中東特使魏科夫都被列入加薩和平理事會成員。路透社



美國川普政府去年協調以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯停火後，週五（1/16）公布加薩「和平理事會」成員。除了川普將擔任主席一職，他的女婿庫許納也名列其中。

根據白宮聲明，創始執行理事會成員有7人。分別是：川普女婿庫許納（Jared Kushner）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）、美國副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）以及阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）。

廣告 廣告

白宮並未對各名理事的負責項目多做說明，而這些創始理事也未包括任何巴勒斯坦人。白宮表示，會在未來幾周內宣布更多成員。

除了上述理事會成員，川普週五同時任命美國少將傑佛斯（Jasper Jeffers）出任加薩國際穩定部隊（International Stabilization Force）指揮官。聯合國安理會去年11月中通過決議案，授權加薩理事會與相關合作國家在加薩成立這支維安部隊。

以色列和哈瑪斯去年接受川普政府的停火協議，同意由國際理事會監督巴勒斯坦技術官僚組織過渡管理加薩事務。

有人權組織批評認為，讓川普監管並讓外國政府介入加薩理事會，形同讓加薩落入殖民統治架構。

更多太報報導

川普關稅違憲案最快下週判決 白宮經濟顧問喊徵10%關稅應急

中國2025經濟成長恐是35年來最差 路透:今年難保5

鎮壓後伊朗示威規模減弱 川普改口感謝德黑蘭政府取消大規模處決