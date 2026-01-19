內蒙古包鋼廠爆炸 「蕈狀雲」衝天釀2死8失聯

巨大爆炸威力炸出數十米高的蕈狀雲直衝天際。（圖／翻攝自微博@觀察者網）





中國內蒙古包頭市，18日下午三點多發生一起重大爆炸事件，一間包鋼板材工廠突然爆炸，濃煙炸出十幾米高的蕈狀雲，附近民宅玻璃都被震破，目前至少造成2人死亡還有8人失聯，80多人受傷送醫。

目擊民眾：「爆炸了。」

巨大爆炸威力炸出數十米高的蕈狀雲直衝天際，附近民眾目睹都不敢靠近，簡直嚇壞了，因為連門窗玻璃都被震碎。附近居民：「我們這兒村里的玻璃，可多被震碎了，那聲音很可怕，就好像有一種能量似的，就是轟隆一聲，我們感覺地都在震，房子也震。我們聽到聲音之後，我們看見了，反正就是我們北邊這方向，我們就去院裡面看，一看冒的都是白煙。」

內蒙古包頭市，18日下午三點多一間包鋼板材廠突然爆炸，監視器拍到爆炸瞬間，有一個大型工廠鐵皮罐子直接被炸飛宛如砲彈發射，後來墜落砸毀民宅屋頂被砸破一個大洞。附近居民：「這個是罐體最後落的地點，罐體現在還放在這呢，這個是被毀壞的房屋。」

官方初步調查這起爆炸共造成至少2人死亡，還有8人失聯84人受傷，許多工人都在驚恐中逃生，初步研判可能還有人埋在廠房底下，目前正全力救援同步調查爆炸原因。內蒙古包頭市副市長林立：「包鋼板材廠煉鋼作業部的，一個650立方米的飽和水蒸汽球罐發生爆炸。」

由於目前當地氣溫夜晚可達零下20度白天也只有零下10度，除了把握黃金救援時間，寒冷天氣也增加戶外搜救難度。

