內蒙古沙塵暴來襲 週四迎新一波空污

過去通常在春天才會出現的中國沙塵暴，今（2025）年卻在秋冬之際提早侵襲台灣，為今年空污季揭開序幕。環境部監測，在週二下午到晚間影響最明顯，桃園的觀音測站PM10懸浮微粒最高濃來到每立方公尺174微克，為橘色提醒等級，而隨著時間推移，污染往中南部移動。

環境部大氣司科長游智淵說明，「觀測到內蒙古那邊還有慢慢逐漸有沙塵現象的發展，大概明天的下午到晚上可能會逐漸影響到台灣。」

不過一波未平一波又起，環境部已經監測到內蒙古的測站PM10濃度飆至3000微克左右，將隨著東北季風週四下午來襲，預計影響一天，環境部指出一週之內出現兩波，而且是首波與第二波，確實不常見。

廣告 廣告

游智淵指出，「在一週會有兩波，這個的確在過去我們也比較少遇到，不過當然這個部分因為現在氣候變遷的狀況已經跟過去不太一樣，我們會關注當地的發展。」

而天氣方面，週三全台多雲晴朗，但晚上開始南部、東南部水氣增加，週四一整天可能有雨，由於持續受到東北季風影響，溫度仍偏低，氣象署提醒中部以北與宜蘭氣溫還會下探。

氣象署預報員劉宇其表示，「我們預計在禮拜六的清晨，中部以北及宜蘭有機會下探到13到15°C，其他也可能在17到18°C之間。」

受東北季風影響，今（26）日清晨苗栗農改場出現11.6°C低溫，氣象署表示，這也是入秋以來在觀測站看到的最低溫，至於週六清晨有可能下探13至15°C，由於預測台北市測站不會低於14°C，因此認定未達冷氣團標準。