內蒙古稀土鋼板廠爆炸2死8失聯84傷 官方稱嚴肅問責

（中央社台北19日電）中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠昨天發生強烈爆炸，據官方公布，截至今天上午7時許，已有2人死亡8人失聯84人受傷，其中5人重症。失聯人員仍在搜救中。官方表示將嚴肅問責。

綜合澎湃新聞與新華社報導，19日上午7時許，內蒙古包頭市召開新聞發布會，通報包鋼股份板材廠爆炸事故相關情況。

包頭市委常委、常務副市長林立表示，18日下午3時3分，包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方公尺飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成廠區內2人死亡、8人失聯、84人受傷在院治療。

收治的84名傷員中，重症5人，其餘79人均為頭面部外傷和肢體軟組織挫傷等輕傷，目前所有傷員生命體徵平穩。失聯人員仍在搜救中。

包頭市已對廠區及周邊5公里範圍內全面排查安全隱患。事故廠區已停止生產；城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常，周邊企業生產運營未受影響。

內蒙古自治區已成立事故調查組，正深入調查事故原因和責任。包頭市將對失職失責人員依法依規嚴肅問責。公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。

據新京報報導，事發監控畫面顯示，有物體從廠區內飛出。多位居民表示，事發於當日下午3時許，爆炸導致周邊多戶居民家中玻璃門窗被震碎。

瀟湘晨報報導，附近一名商戶表示，「爆炸發生時，就跟地震一樣，聲音大的聽說包頭市東邊都聽見，店內的玻璃都爆炸了，樓上一溜的玻璃全掉下來了，砸了路邊的車，這一條街的玻璃都受了影響。」（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150119