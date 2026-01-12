內蒙男出門打工9個月 拿走60萬的女友懷孕 還說他的種

喊幾句「大哥哥」就能騙得近60萬（人民幣，下同）？內蒙古41歲鄭先生和一名女網友網戀，對方一聲聲「大哥哥」叫得他「走火入魔」，前後拿出自己的積蓄加貸款總計給了她近60萬元，就在鄭先生覺得兩人可以從此幸福地走下去之際，近日他到外地幫他出資幫女友開的水果店收水果，沒想到打工9個月回來，女友竟懷孕了，還說孩子是他的，這讓他頓時綠雲罩頂，「這不就是在騙我嗎？」，氣得報警。

鄭先生近日向媒體「小莉幫忙」求助表示，他在soul軟件上認識一名女網友，女網友發視頻稱她和一名男子生子後被對方拋棄，鄭先生覺得她很可憐，加上她每天叫自己「大哥哥」好幾遍，「天天叫我大哥哥，叫得我都『走火入魔』了」，面對對方提出「不然我們就處男女朋友」，鄭先生毫無招架之力，立馬答應交往。

不料交往後，鄭先生說，女子先是要他幫她先墊上和前男友的「分手費」5萬元，接著又以各種名目向他要錢，「給她錢吃飯，她說生孩子娃沒有爹，我出錢請保母買奶粉尿不濕，又說幫助她投資，跟我開兩家奶茶店、一家水果店，以加盟的方式裝修要30萬，前後總共花了快60萬，其中50萬都是貸款」。

鄭先生原認為女子處境堪憐要些錢無妨，以為這樣相處兩人就能走下去，沒想到鄭先生稱，自己去外地幫女友收水果，一下子幹了9個月，「可回家後發現她又懷孕了」。這讓鄭先生氣到崩潰：「這不是被騙了嗎？也不知道孩子是誰的」，他認為自己受騙報警，嘉興市公安局已刑事立案調查中。女友生的孩子則仍在醫院。

不過在派出所時，鄭先生又心軟了。「因為她哭得很慘，我就破防了」，鄭先生說，女友哭著說願意在警察面前給他簽下了一張欠款金額是55萬3481元的欠條，說會還錢，結果離開派出所後就失聯，過去幾個月了，女子一分未還，通話都轉語音留言。

「我也不知道怎麼回事，我的錢都給騙了」，鄭先生說，他找媒體披露此事，就是要提醒大家「不管男人女人，一定要謹慎，不要輕易去給人家轉錢，真的太可怕了」。

相關報導在1月11日衝上微博熱搜，截至1月12日中午，累計閱讀量已超3000萬，不少網友覺得鄭先生的經歷太誇張、離譜，評論區還幾乎都是網友留言叫「大哥哥」：「大哥哥，我叫你大祖宗，你也給我50萬好不？」，「世界之大，什麽人都有，服了，大哥哥」，「大哥哥，人家手頭有點緊，你支援點吧」，「既然叫哥哥就給錢，你給她了，也要給我哦，哥哥」。

也有網友質疑，「人家向你要錢，是你願意給的，現在反悔了又要回去，這詐騙罪有點冤」，「9個月懷孕生子也不是不可能吧」。

