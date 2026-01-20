內蒙鋼材廠爆炸增至9死 工人被氣浪掀飛、巨大鐵球噴出砸塌樓

大陸內蒙古指標性鋼鐵國企包鋼集團的稀土鋼板材廠18日發生大爆炸。官媒《新華社》今（20）日從現場應急救援指揮部獲悉，這起事故已造成9人死亡，一名失聯人員正進一步確認中。另有84人受傷在醫院治療。

因爆炸噴出的鐵球砸塌2層樓房屋。（圖／翻攝《上游新聞》）

根據《上游新聞》等陸媒，包頭當局19日召開記者會通報情況。爆炸地點在包頭市九原區爾甲亥村包鋼分廠，事發工廠的煉鋼作業部一個650m³飽和水、蒸汽球罐於18日下午3時許發生爆炸。

陸媒記者實地探訪發現，在爆炸工廠附近的一家餐館後院屋頂上，可見一個直徑數米的巨型球狀物體落在房屋廢墟，記者打開導航App，顯示當地距離發生爆炸的廠區直線距離數公里。

附近一間修車店老闆表示，他親眼目睹爆炸後一個巨型球狀物體飛出，落在他店鋪後面的一家廢棄品收購站內，砸塌一棟2層樓房屋。他嚇得趕忙招呼修車師傅跑開，自己則鑽到一輛大卡車下面。

1月18日拍攝的事故現場畫面。 （圖／新華社）

記者在該村看到，村內多個建築玻璃被震碎。有超市經營者表示，爆炸發生時聽到好像放炮聲響，看到一個黑球飛過來，落地時掀起大片煙塵。

一名頭部受傷的鋼廠工人透露，事發當時他人在休息室，距離爆炸現場約60公尺。他描述，「（爆炸時）全是氣浪，一下子就把人轟得飛起來了。我在凳子上坐著，不知道咋回事就飛起來了。等我爬起來室內一片漆黑，裡面全是煙塵粉塵灰，瞬間天就黑了，啥也看不見」。

另名工人表示，救護車來了之後，一輛車內載7、8個受傷工人。「我坐那輛救護車上，很多工人臉上在流血，都止不住」。

另據《央視新聞》，事發後自治區已成立調查組，稱將對失職失責人員依法依規嚴肅追責，絕不姑息。公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。國務院安委會決定對事故查處掛牌督辦。

