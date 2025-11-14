內行人才懂！ 夜市香酥雞攤隱藏版品項 「屑屑」 開口要才有？

台南市 / 綜合報導

台南市一間從夜市起家，以外型小巧著稱的香酥雞店，每到營業時間總會吸引顧客上門，內行人購買時，會跟老闆要一份「屑屑」，原來，這是炸雞過程，遺留下的麵粉，台語就叫「UU仔」；同樣生意紅不讓的，還有嘉義東市場內，營業七十年的排骨酥老店，業者以獨門醬料醃製排骨後，入鍋油炸，滋味獨特，一起鍋就秒殺；在屏東，也有很厲害的炸物，蚵仔嗲業者，用肥美蚵仔，裹上麵衣，炸得金黃酥脆，成為在地排隊美食。

大火油鍋中，裹上麵衣的雞肉塊，炸得吱吱作響，沒多久後，外皮炸得金黃酥脆的香酥雞，便能起鍋，撒上胡椒粉後，香氣撲鼻吸引顧客們上門選購，但有些顧客，專為這一味而來，炸的碎碎沒有肉，只有麵粉皮的屑屑，而內行人更會用閩南語向老闆說，我要「U仔」，老闆一聽就懂！

記者VS.民眾說：「從小到大就這樣吃，(那你都會跟老闆要嗎)，有時候會要，有時候不會。」記者VS.民眾說：「(每次來買都會要得到嗎)不一定要看時間，或者是前面那一個客人有沒有要。」

這些屑屑，台語會講UU仔，只送不賣數量還有限，這家從台南起家，主攻夜市市場的香酥雞攤，以外型小巧味道偏甜的炸雞為名，擄獲顧客味蕾，更有夜市炸雞界南霸天封號，而除了夜市，在嘉義東市場內，這家70年老店排骨酥，同樣也憑藉香酥脆口，帶有獨特香氣的滋味成為熱門店家，只是一鍋平均得炸40分鐘，每日限量供應。

民眾說：「小時候吃到大。」業者說：「吃不完可以煮湯，煮冬瓜湯。」不讓炸雞排骨專美於前，屏東市這家蚵爹店，將肥美新鮮的蚵仔，搭配蔥花等配料後，再裹上麵衣，緊接著放入油鍋內油炸，直至熟透後，接著撈起瀝油大塊切下，搭配業者自行熬煮的獨門醬油，就能上桌享用。

民眾說：「不管它的粉還是說它炸的那個脆度都很夠。」記者VS.業者說：「(這都是一些熟客常常會回來)對。業者說每天都會換油，因此炸出來的各種品項，都能保持金黃狀態，也讓顧客，大口吃下炸物時，能沒有負擔滿足味蕾。

