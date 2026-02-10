內行人才知！跟鼎泰豐服務生提一要求 能品嘗「單人滿漢全席」

友分享單人吃鼎泰豐的推薦菜色，建議可點半份就能嘗試更多樣菜色。（示意圖，photoAC）

誰說一個人吃飯不能很霸氣！一名女網友在社群平台曬出鼎泰豐食記，桌上擺滿紅燒牛肉麵、小籠包、酸辣湯和涼拌小黃瓜等經典菜色，擺出滿漢全席的架勢，這張視覺效果滿分的照片瞬間吸引2.7萬人點讚，讓許多獨自用餐的網友感同身受，直呼這就是吃貨的浪漫。

這名女網友在Threads發文分享單挑鼎泰豐的壯觀菜色，點包含紅燒牛肉麵、小籠包、紅油抄手、涼拌辣味小黃瓜到必點的排骨炒飯等應有盡有。眾多網友看到照片後口水直流，直呼這點餐戰力實在太強大，根本是內行人。

留言區掀起一波熱議，不少人認證這些全是鼎泰豐的靈魂菜色，大讚：「點的全是重點毫不拖泥帶水」「懂吃」「厲害！這幾樣是鼎泰豐最頂的」，也有人笑說牛肉麵配排骨炒飯才是真理，甚至有許多同好表示，自己單打獨鬥時也是點這套夢幻組合。

然而，這張照片也引發不少單身食客的焦慮，部分網友好奇想吃這麼多樣卻只有一個胃該怎麼點才專業，熱心的網友隨即跳出來指點迷津，表示鼎泰豐其實非常有彈性，只要提出要求，很多經典款都可以點半份，不需要為了點菜感到壓力山大。更有常客分享店員的暖心舉動，通常看到單人用餐會主動建議減半份量。

