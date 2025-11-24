內行人揭密50嵐神秘LOGO！一票人認：看不懂

50嵐的LOGO下方符號很像驗證碼。（示意圖／東森新聞）





台灣知名飲料品牌「50嵐」開遍全台，不過50嵐的LOGO下方有一行扭曲的字符，許多民眾都不知道是什麼意思，就有民眾PO上網路詢問，一票網友笑稱那是「看不懂的驗證碼」。

有網友在社群平台Threads上發出一張50嵐提袋，並圈出一組「神秘代號」，好奇詢問「看了20幾年還是不知道這是什麼，有沒有人看得出來這個東西到底是…？」。

有熱心網友回覆，上面寫的是「C-tea」，對應了提袋上的企業標語「The Tea of Cool. Craving. Content...」，也有網友補充冷知識「50嵐這個名字是創辦人在雜誌上偶然看到的日本姓氏，就直接用了。」

不過由於這組LOGO有些難以辨認，神似網站的「圖形驗證碼」，引起許多網友幽默回應「看不清楚，換一張新驗證碼」、「我看不懂，我可能是機器人」、「你是機器人嗎？」、「圖形驗證碼，猜對了送一杯」、「按語音播放試試？」

