內行人揭「美式大賣場3大隱藏福利」2次就回本！網驚：完全不知

生活中心／綜合報導

美式量販賣場好市多（Costco）採會員制經營，入場消費前須先繳交年費。近期官方公布台灣會員年費調整方案，引發不少討論，根據公告，自 2026年4月1日 起，新申辦金星會員或商業會員，年費將調整為 1500元。消息曝光後有資深會員分享，只要善用多項會員專屬服務，其實很快就能把年費「用回本」。





美式大賣場年費漲至1500元！內行人揭「3大隱藏福利」2次就回本 網驚：完全不知

好市多提供多項會員限定服務，包括免費聽力檢測、輪胎充填氮氣、會員專屬油價等。（圖／民視資料照）

好市多近日公布會員年費調整方案，相關會員類型的收費金額也一併對外說明。根據好市多現行制度，會員分為金星會員、黑鑽卡金星會員、商業會員及黑鑽卡商業會員等四種，其中黑鑽卡會員年費維持3000元不變，其餘會員費用則將調整。在一般會員方面，金星會員原本年費為1350元，調整後提高至1500元；商業會員主卡原年費為1150元，調整後同樣為1500元；商業會員副卡則由原本的900元，調整為1500元。相關費用將依新制於指定時間生效，適用於新申辦與續約會員。

年費調整消息一出，在網路上掀起討論，不過，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，也有不少內行的會員分享不同看法，認為1500元其實仍有相當高的CP值。內行人點出，好市多提供多項會員限定服務，包括免費聽力檢測、輪胎充填氮氣、會員專屬油價等，若在外面使用，往往一次就要花上數百元。其中，聽力中心最常被拿來舉例，有會員直言：「帶家中長輩去做兩次聽力檢測，省下的錢就超過1500元年費了」。

在汽車相關服務方面，好市多設有輪胎中心，只要是在好市多購買並安裝輪胎，使用期間即可享有免費氮氣充填、胎壓檢查、輪胎對調與平衡等服務。不少會員分享實際經驗，稱讚「假日也能保養輪胎很方便」、「單次補氮氣至少省200元」、「真正有感的是輪胎保固」支持者認為，只要善用這些服務，年費其實相當值得。相關貼文曝光後，也掀起網友們討論，網友留言表示「完全不知道」、「學起來了！」、「太好了，知道3招」、「去那麼多次居然沒發現」。

原文出處：美式大賣場年費漲至1500元！內行人揭「3大隱藏福利」2次就回本 網驚：完全不知

