內行人都來這買！高雄傳承三代古法日曬烏魚子 「瑞暘行」一口烏魚子迎新春

年關將近，高雄老字號瑞暘行烏魚子專賣店迎來一年中最忙碌的時節。

冬至一到，年味就從海上來。對老饕來說，辦年貨的清單裡，少不了一片好的烏魚子。在高雄經營三代的「瑞暘行烏魚子專賣店」，故事可回溯到1944年，第一代店主原本做生魚片的魚料生意，後來跟著日本人學曬烏魚子，手藝一路傳承至今。

野生鯔（音同資）魚有個浪漫的稱號叫「信魚」，因為每年冬至前後約10天，牠們總會準時出現在台灣海域，像是赴一場與漁民的約定。

「瑞暘行烏魚子專賣店」創立於1944年，由固定合作漁船捕撈，嚴選最飽滿的野生烏魚卵來製作烏魚子，20多年前就推出一口烏魚子。

捕撈期很短，只有20天左右，魚一上岸，先殺魚取卵、急速冷凍保存，等到陽光對了，再分批日曬製作。製作第一步，是細細剔除卵上的血管，將頭端綁起來，用海鹽醃製。待鹽分吸收後洗淨，接著進入最關鍵的日曬環節。

廣告 廣告

古法日曬的烏魚子，每隔一小時就要翻面，風味全交給日光負責。

第三代黃永清向我們介紹曝曬時的眉角：「要把烏魚子當小寶寶在顧，一個小時就要翻面一次，，若有破洞的地方，要用豬腸細細補修。」白天曬到膨起來，晚上收進來重壓，再放回室內風乾，一澎一壓間，製造出好口感。市面上雖有機器乾燥的烏魚子，但黃永清還是相信前人智慧：「沒曬過太陽，就是少了一個味道。」高雄穩定的冬陽，就是古法日曬烏魚子最美味的天然佐料。

瑞暘行現由第二代黃麗華（右）與第三代黃永清（左）一同經營。

店裡有販售依照斤兩分成不同等級的烏魚子，也有方便食用的「一口烏魚子」。一口烏魚子是在二代黃麗華堅持下誕生的，「當初想做一口烏魚子，公公一開始是不贊成的，老人家覺得太浪費，但有客人反應太大塊吃不完不好保存，做成小顆分裝，想攜帶外出吃也更加方便。」黃麗華的貼心成了新商機，一口烏魚子一賣就熱銷20幾年。

「野生烏魚子一片禮盒」（900～1,800元／4兩～6兩）、「厚切野生一口烏魚子」（1,200元／包）皆以古法日曬炮製，每片烏魚子顔色深淺不一。

瑞暘行有80多年歷史，只賣烏魚子與烏魚腱，靠著好口碑傳承三代。

另外，店裡還有烤好的「一口烏魚腱」，烏魚腱是烏魚的砂囊，數量稀少，烤過後變得乾硬，咬感近似雞胗又像魷魚乾，特別適合喜歡咀嚼感的老饕。也可以用手慢慢撕成一絲絲，像吃魷魚絲一樣，越嚼越香；至於牙口比較不好的人，還是乖乖選一口烏魚子，享受它的油脂美味就好。

「一口烏魚腱」是魚的砂囊也就是胃，一隻烏魚只有一個，數量稀少。（500元／包）

在吃法上，黃老闆也有自己的堅持。他認為烤過最好吃，搭配蘋果清甜又爽口；至於外面常見的蒜苗配法，他反而不推薦，「有些人吃烏魚子覺得腥，大多是因為烏魚子做壞了，才需要用蒜苗去蓋味道。」年前走訪一趟瑞暘行，除了自己品嘗，也很適合在春節替親朋好友送上一份曬過南台灣冬陽的大海禮物。

店內依斤兩與品質分級販售烏魚子，讓客人能依預算與用途挑選合適的年節禮盒。

瑞暘行烏魚子專賣店

地址：高雄市新興區復橫一路322號

電話：07-221-7306

營業時間：09：00～20：00

刷卡：可。

更多鏡週刊報導

高雄年味在果貿市場發酵！60年黃媽媽眷村臘肉 讓老主顧都年年報到

台中人過年就靠這一味！建國市場「萬家香」23味獨門配方 把臘味變成圍爐必備

台中「水產界好市多」阿布潘推出懶人年菜！油醋龍蝦、厚切生魚片、 蒲燒鰻米糕 免動手就端出最澎湃圍爐