內衣品牌翻車行銷？伊黛爾遭控拍「厭女影片」惹議 負責人道歉、多人停職

台中知名品牌「伊黛爾」內衣，最近一支行銷影片內容被炎上，遭批根本就是「厭女行銷」。事後，該支影片已遭刪除，伊黛爾負責人也出面道歉。

據悉，伊黛爾內衣26日在Threads發佈一支名為「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔????）」的行銷影片，據網友指出，內容是充滿「厭女情節」，讓人看完相當不舒服。

影片到底從哪來？竟是內衣品牌自製行銷？

根據網紅「直男行為研究社」發文指出，當他點進伊黛爾官方帳號後發現，第一則貼文正是該支爭議影片，標題還註明「模擬情境，勿認真」。這也讓不少網友震驚，原來引發熱議的內容，並非素人創作，而是以女性為主要受眾的內衣品牌行銷影片。

模擬情境 還是厭女腳本？網友為何怒火延燒？

該影片內容被大量網友批評帶有厭女意涵，留言區更出現「女人買不起內衣就找男人付錢」「金錢來源可合理懷疑與性交易有關」等言論。原PO整理影片傳遞出的隱含訊息，直指不僅貶低女性經濟能力，甚至將女性與性交易劃上等號，對女性形象造成嚴重傷害。

刪文就能止血？品牌為何未第一時間說明？

原PO表示，自己曾在影片下方直言「這是我這輩子看過最爛的行銷」，數小時後伊黛爾官方帳號悄悄刪除貼文，但未對外說明。隨著影片被轉傳，按讚數與討論聲量持續攀升，卻有許多網友並不清楚影片實際來源，讓誤解與爭議進一步擴大。

女性商品卻靠貶低女性博流量？

原PO也提到，過去已多次出現「厭女飲料行銷」「厭女衛生棉廣告」，甚至內衣品牌要求網紅多次提供胸部照片等案例，直言這次事件並非單一失誤，而是長期結構性問題，「這一次，我不想又這樣算了」。

品牌如何回應？真的只是外包行銷的錯？

品牌負責人出面道歉。（翻攝自Threads）

面對輿論壓力，伊黛爾內衣負責人李秀蘭出面回應並公開致歉，坦承影片腳本與拍攝皆由行銷公司製作，但品牌對內容發布「無從卸責」，強調自己未善盡管理責任。她表示，得知內容後已立即下架影片，並對女性的不尊重深感抱歉。

李秀蘭也指出，該影片與品牌主打「高CP值、價格親民」的理念完全衝突，目前品牌總監、小編及相關人員已停職檢討，未來將嚴格把關內容，避免類似情況再發生，並再次向社會大眾致歉。

