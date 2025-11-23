內衣品牌黛安芬宣布年底退出中國市場

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）根據中國媒體報導，德國內衣黛安芬集團中國子公司21日宣布，將於今年底停止中國大陸的營運，退出中國市場。

據中國經濟網、澎湃新聞等媒體報導，德國內衣黛安芬（Triumph）集團中國子公司宣布，自2025年12月31日起停止在中國大陸的營運，實體與網路管道將從12月起陸續停止營運。

黛安芬的官方服務帳號表示，黛安芬微信小程序將最遲於下月10日午夜12時起停止售後服務；各網路平台，即淘寶、天貓旗艦店、天貓奧萊旗艦店、京東、拼多多、抖音、唯品會，最遲於下月5日午夜12時起停止售後服務；各實體門市將陸續停止營運，最遲至下月31日晚上10時。

報導指出，20日有上海、杭州、廣州等多家黛安芬門市的店員表示，撤店情況屬實，但不方便透露撤店原因。

黛安芬是全球知名內衣品牌。相關報導指出，1992年起，黛安芬先後在鹽城、海南成立生產公司。2000年前後，黛安芬在中國舉辦的「夢醉霓裳橋」巡回展演呈現了近200場演出、涵蓋30座城市。2008年，品牌正式進軍中國零售市場。

中國消費環境低迷。不過報導分析，黛安芬品牌離開中國市場，折射出中國內衣市場近10年的劇烈變革。近年來隨著健康理念普及和消費觀念升級，中國內衣市場已從「鋼圈塑形」主導轉向「無鋼圈舒適化」。（編輯：廖文綺）1141123