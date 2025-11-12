內衣大盜出獄再竊內在美 一月內連偷兩家內衣褲再判一年
記者王勗／台南報導
廿多歲的林姓男子疑因「喜歡聞」內衣，多次闖入民眾住宅竊取內在美，加上業工為生、身體素質優良，攀窗翻牆對其易如反掌，屢屢得手，雖幾度被查辦、入監，但仍難改特殊癖好。一一四年五月間再竊學甲一名女子及一對母女檔內衣褲，台南地院再依法判處有期徒刑八月、應執行一年。
廿多歲的林姓男子有吸食毒品前科，前於永康地區多次行竊內衣褲等，警方追查發現林男均透過攀爬冷氣壓縮機翻牆入屋行竊、身手了得。根據其衣著特徵等鎖定林嫌身分，持搜索票前往其住處搜索，翻出大量女性內睡衣等私密衣物，林嫌落網坦承犯行，稱自己沒有變裝癖，只是喜歡聞女生的味道等。
林嫌為警方法辦後，經台南地院審理，認林涉犯侵入住宅竊盜、踰越牆垣侵入住宅竊盜等，依法判處有期徒刑七月，應執行有期徒刑一年，直到去年八月執行完畢。然而林嫌出獄後卻仍忍不住偷取內衣褲癖好，今年五月間凌晨，再侵入學甲某住宅，徒手打開上鎖鐵門後入內竊取女性內衣褲，女方翌日發現內衣褲失竊報案，不想同年月深夜，林嫌行經另學甲另民宅，見屋內衣架上晾曬內衣褲後，從室外拉開紗窗，伸手入內竊走母女檔內衣、褲等，母親一早發現內衣褲遭竊也立即報警，學甲警方也據二人報案鎖定林嫌。
案經台南地院審理，認林嫌在前案執行完畢後，五年內再犯類同案件，屬於累犯，依規定加重量刑，考量本次犯案類型、態樣、手段及所侵害法益均雷同，再犯加重竊盜罪，認林對刑罰反應力薄弱、欠缺自我管控能力。林嫌到案雖坦承犯行並表明有與被害人和解意願，但女方明確表示拒絕。台南地院審酌一切情撞後，依侵入住宅竊盜罪累犯、踰越窗戶竊盜罪累犯各處有期徒刑八月，應執行有期徒刑一年。
