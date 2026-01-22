內衣女神返台病倒 拐拐自曝「像剩半條命」連打三袋點滴粉心疼

娛樂中心／綜合報導

有「內衣女神」稱號的拐拐累積眾多粉絲。（圖／翻攝自IG @sabrina5477_）

有「內衣女神」稱號的拐拐（許采晴），過去曾被票選為「網友心中的10大網拍女神」冠軍，憑藉高挑外型以及時尚獨到品味受粉絲青睞，近年更成功轉型創立個人內衣品牌，事業版圖持續擴展。不過近日她剛結束海外行程返台，卻罕見病倒，身體狀況引發粉絲關心。

拐拐在社群IG限時動態中坦言，這次生病狀況相當嚴重，讓她自己也始料未及。她寫道：「在家奄奄一息好幾天了」，並透露過去其實很少生病，沒想到這次病毒感染來勢洶洶，「這次病毒感染太強烈，覺得像半條命都沒了的感覺」。

日前拐拐才前往埃及，返台後又出國。（圖／翻攝自IG @sabrina5477_）

她進一步描述病程過程，表示連續多日身體狀況都未見好轉，「好幾天吃藥都壓不下來，看了不同的醫生」，直到後來情況惡化，才接受點滴治療，「打了三袋點滴才稍微舒服一點」。即便如此，她仍坦言前一天狀況依舊不穩，「到昨天還在發燒跟暈眩」，所幸當天終於感覺逐漸恢復，「今天終於有點恢復元氣了」。

拐拐剛返台沒多久罕見病倒。（圖／翻攝自IG @sabrina5477_）

除了病況本身，拐拐也特別提到這段期間收到許多關心，讓她內心十分感動。她表示：「但要感謝收到很多人的關心，真的很溫暖」，並提到有朋友第一時間送藥、送食物到家，甚至幫忙準備營養補給，「有的朋友第一時間送藥、送吃的，還有要送我營養點滴的」。

對於粉絲的支持，她同樣放在心上，感性寫下：「直播間的粉粉也送了營養補品來，拐拐覺得感動，我愛大家」，最後也不忘關心大家的健康狀況，「希望你們身體一起都健康」。

