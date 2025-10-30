內衣褲晾馬路旁遭內衣大盜狂偷 落網竟辯:撿到的

社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導

新北市土城區學府路一段的住戶，因為一樓屋內無法晾衣服，平時都會晾在戶外，沒想到卻被變態內衣賊盯上，光天化日下公然挑揀看中的內衣褲帶走，讓女性住戶覺得又氣又噁心。他落網後還硬坳，說是撿到的，卻不知道行竊過程，全程都被民眾拍下來了。

光天化日下，這名穿著藍色上衣的阿伯，左看看再右看看，覺得沒人在注意他，倒退幾步開始翻找晾在外頭的內衣褲，就像在逛菜市場，看到喜歡的款式花色，就塞進包包裡，隨後若無其事離開，卻不知道全程都被拍下來。民視記者洪巧璇：「當時居民就是把內衣褲，晾在住家一樓外的變電箱旁，不過可以看到後面就是大馬路，因此很容易成為有心人士的下手目標。」新北市土城區學府路一段的巷弄裡，住在一樓的住戶因為沒有陽台可以晾衣服，只能晾在外面，只是沒想到被＂變態阿北＂盯上，內衣褲頻頻失竊。

內衣褲晾馬路旁遭內衣大盜狂偷 全被錄！阿伯落網竟辯：撿到的

內衣褲晾馬路旁遭內衣大盜狂偷 全被錄！阿伯落網竟辯：撿到的（圖／民視新聞）

附近住戶（非當事遭竊住戶）：「這樣很危險對啊，晾了人家會亂想我也不知道，現在曬衣服很不方便啊。」目擊民眾拍下竊賊的犯罪鐵證後，將影片ＰＯ上網，這才發現還有不少女性也受害，而且，賴姓男子早就是慣犯，就有受害者表示，之前買了兩件新內衣也被他偷走。提告後，雖然承諾分期賠償，但被害人至今連一毛錢都沒收到，他甚至還在開庭協調時打瞌睡，顯然根本不當一回事。









土城分局清水所副所長張嘉雄：「僅花三小時便在青雲路將其查獲，並依竊盜罪嫌函送偵辦。」賴姓男子當初被警方逮捕時，甚至瞎扯內衣褲是撿到的，不是偷來的！但畫面會說話，再怎麼狡辯也沒用。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

