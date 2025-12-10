「內衣顏色和性經驗」都要問？銘傳老師問卷挨轟太過火 校方啟動調查與性平程序

銘傳大學一名教師被指控要求學生填寫涉及性隱私的問卷，引發校內爭議。（圖／銘傳大學提供）

銘傳大學一門商務英文課近日爆出爭議，一名女學生指控授課男教師要求全班填寫涉及性隱私的線上問卷，題目內容包含「昨晚是否與他人發生性行為」、「今天穿什麼顏色的內衣褲」、「是處女嗎」等敏感問題，甚至疑似以成績施壓，引發學生普遍不滿與反彈。事件曝光後，校方表示已啟動調查機制，並於12月5日召開性平會，強調將依法處理並維護學生受教權益。

根據該名女學生在社群平台貼文指出，該堂商務英文課的男教師以「文化禁忌」為主題，要求學生在課堂上填寫一份線上問卷，但內容卻出現多項涉及性傾向、私生活與身體狀態的題目，例如「是否為同性戀」、「是否喜歡裸睡」、「今天穿什麼顏色的內衣褲」及「昨晚是否發生性行為」等。她表示，儘管老師聲稱問卷「非強制性」，但語氣中暗示若未配合可能影響課堂互動與成績，讓學生感到壓力與不適。

該名學生進一步指出，問卷選項僅提供「Yes」及「none of your business」（不關你的事）兩種作答方式，若選擇後者，便會在課堂上被點名批評為「很難聊」，導致部分學生陷入尷尬境地。她也指出，教師除填寫問卷外，還會隨機點名學生口頭分享性經驗或生活習慣，導致多數學生感到羞辱與心理壓力，「有人被問到時明顯不舒服，老師卻仍持續追問」。

對此，銘傳大學回應表示，該堂課程原訂主題為文化禁忌，教師以問卷引導討論，惟因題目設計不當，引發學生強烈反應。校方已於第一時間展開了解與關懷流程，並提醒教師相關內容不得與成績掛勾。

校方進一步表示，性別平等教育委員會已於12月5日召開，針對教師行為是否涉及不當對待學生，或造成心理壓力進行調查，調查結果將作為後續處置依據。校方重申，未來課程中不得再安排具性別爭議或可能引發學生不適之內容，並呼籲學生若有任何疑慮或不適，可透過正式管道反映，以共同維護安全、尊重的教學環境。

