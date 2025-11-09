「內褲卡屎」是真的！洗過也沒用 細菌超標10倍...半年就該換新

內褲即使經過清洗，仍可能殘留大量細菌。胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多國研究指出，每件貼身衣物在正常洗滌後，平均仍殘留約0.1公克的糞便微粒，檢測出的大腸桿菌、腸球菌與金黃色葡萄球菌數量多達數百萬個。專家建議，內褲使用壽命應控制在3至6個月內，超過此期限，細菌密度可能達新衣服的8至10倍。

研究指出，每件貼身衣物在正常洗滌後，平均仍殘留約0.1公克的糞便微粒。 （示意圖／Pixabay）

黃軒在臉書發文提醒，洗衣機內桶壁也可能成為細菌再污染的溫床，導致微生物二度附著到已清洗的衣物上。當環境溫暖潮濕時，這些細菌會聚集在纖維間，增加感染風險。為降低細菌滋生機率，內褲與內衣等貼身衣物應以60度以上的熱水清洗，並在陽光下充分曝曬。

研究顯示，長期使用的內褲不僅彈性下降，皮脂與分泌物、細菌會吸附在纖維孔隙中，即使高溫清洗也難以徹底除菌。這些殘留的微生物可能導致私密處反覆搔癢、感染，甚至誘發泌尿道炎症。女性更可能因此使念珠菌陰道炎與細菌性陰道炎（BV）復發，黃軒形容這些長期使用的內褲如同「貼身細菌培養皿」。

長期使用的內褲不僅彈性下降，皮脂與分泌物、細菌會吸附在纖維孔隙中，即使高溫清洗也難以徹底除菌。 （示意圖／Pixabay）

關於內褲材質的選擇，黃軒建議消費者可挑選莫代爾（Modal）或純棉混紡材質，這類材質既透氣又能吸濕排汗。相較之下，尼龍與聚酯纖維雖然耐穿，但不透氣性使細菌更容易繁殖，不利私密處健康。專家提醒，定期更換內褲不僅是個人衛生習慣，更是預防私密處感染的重要措施。

