內褲破了才換？恐變「細菌培養皿」害感染 醫揭4招有效殺菌

記者鄭玉如／台北報導

內褲要定期更換！胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，洗衣後仍可能殘留糞便微粒與大腸桿菌，貼身衣物應3至6個月換新，維護私密處健康。（示意圖／PIXABAY）

內褲必須定期更換，以免變成細菌培養皿。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，研究顯示，在使用洗衣粉、正常洗滌程序下，每件貼身衣物仍可殘留平均約0.1公克的糞便微粒，常檢測出大腸桿菌等，建議貼身衣物（特別是內褲、內衣）每3到6個月更換一次，清潔時用60℃以上水洗或陽光曝曬，能有效殺菌。

黃軒在臉書粉專指出，美國研究人員分析家庭洗衣過程中的微生物殘留，發現就算使用洗衣粉、正常洗滌，每件貼身衣物仍會殘留平均約0.1公克糞便微粒，其常檢測出大腸桿菌、腸球菌與金黃色葡萄球菌，且洗衣機內桶壁也可能成為「細菌再污染」的溫床，導致乾淨衣物二次感染，若在潮濕溫暖的環境，導致私密處反覆搔癢、感染，甚至誘發泌尿道炎症。

廣告 廣告

根據日本婦產科醫學會與日本感染症學會的聯合指南，建議女性貼身衣物（內褲與內衣）3至6個月更換一次，因長期使用的內衣纖維吸附皮脂與分泌物後，即使清洗乾淨，仍難以徹底除菌，容易導致念珠菌陰道炎與細菌性陰道炎復發。而內褲使用超過6個月，往往纖維彈性下降、細菌易附著，高溫清洗也難完全滅菌。

黃軒提醒，內褲應定期更換，尤其女性的陰道環境略偏酸，若長期潮濕或摩擦，容易引發念珠菌感染，男性則要注意溫度，太高會影響睪丸溫控，長期穿緊身或不透氣內褲，可能影響精子活力。他建議，選擇「莫代爾（Modal）或純棉混紡材質的內褲」，透氣又吸濕，且「每天都要更換」，「使用3至6個月汰舊」，內褲不是壞了才換新，平時清潔「以60℃以上水洗或陽光曝曬」，能夠有效殺菌。

更多三立新聞網報導

立冬別亂補！醫揭多吃「2類食物」滋陰潤肺 大增免疫力

立冬換新運！命理師揭「5招開運法」 貴人、桃花旺到明年

話時代人物／三輪車夫之子變臺大校長！陳文章自曝愛打架 曾找不到工作

丈夫每晚被搖醒！妻突不動了竟是中風 中西醫聯手奇蹟好轉

