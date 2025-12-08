內褲總是濕黏有異味？醫解析「白帶5大重點」，教妳日常如何調理
內褲總是濕濕黏黏好困擾？飄出異味讓人好尷尬？俗話說「十女九帶」，女性白帶相當常見，簡單辨別白帶警訊並調理體質，把握5大重點就對了！
中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心吳劭穎院長
重點1：健康女生也會有白帶
白帶是陰道分泌物，常見型態為透明、帶著一點白色。
其他常見的正常白帶
排卵時、月經前後，都有可能出現白帶。
若黃體素不足，經前有少量出血，白帶可能呈現咖啡色。
月經後期，還有一點經血，也可能使白帶有些褐色。
只要沒有持續太久或量太多，均屬正常，不必太擔心。
使用口服/外用雌激素或黃體素塞劑等藥物也可能會改變原本分泌物的狀況，建議開始使用前跟醫師先詢問可能產生的變化。
重點2：觀察白帶的顏色、氣味很重要
若白帶的型態有異，就要留意可能是「感染型白帶」。
常見的感染型白帶特徵
念珠菌感染：白色豆腐渣狀分泌物，為免疫力失衡造成的黴菌感染。
滴蟲感染：黃綠色分泌物，伴隨嚴重搔癢、異味。
細菌性陰道炎：灰白色、黃色分泌物，帶有明顯的異味。
外陰、陰道可能有紅腫熱痛癢等不適感。
感染型白帶代表陰道有感染發炎的狀況，需要經由醫師診察治療。
重點3：白帶、非經期出血不一樣
非經期出血，指的是在經期之外的子宮出血。
最常見且正常的非經期出血，就是排卵期的微量出血。
但是，若在既不是經期也不是排卵期的時間，有子宮出血的狀況，而且出血持續較久、量較多，就建議到婦產科檢查。
重點4：治療白帶，配套措施要做好
若是感染型白帶，建議一定要配合西醫治療，並做好以下配套措施。
注意衛生習慣。
不要熬夜、抽菸、喝酒、飲食失衡，以防免疫力下降。
充足的睡眠。
多喝水。
下半身穿著寬鬆衣物。
暫時不要使用棉條等置入型生理用品。
性行為前後注意清潔。
若有伴侶，伴侶可能也需要一起治療。
重點5：依體質吃對食物，幫助調理白帶
（1）脾虛體質的白帶
分泌物顏色白或偏黃，質地黏稠。
通常有局部循環不佳或中焦虛寒的狀況。
一吃冰冷食物就有分泌物。
建議：
避免寒涼生冷的食物，可吃四神湯，健脾祛濕。
腎虛體質的白帶
分泌物顏色透明，量偏多，質地為稀薄水狀。
建議：
多吃溫暖的食材，可將乾薑、黃耆、肉桂煮成茶飲用。
濕熱體質的白帶
分泌物顏色、型態有異狀。
通常是體內代謝不良，感染發炎的狀況，應就醫治療。
建議：
避免太辣、太鹹的重口味食物，可吃綠豆薏仁湯等，清熱解毒。
也可用蛇床子、土茯苓、苦蔘根各5錢，煮水坐浴。
每個女生的一生中，一定多少會遇到分泌物的問題，只要好好治療，調整生活習慣，基本上都不會有問題！
