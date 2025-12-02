內視鏡微創瓣膜手術 結合早期拔管更安全

開心手術不再讓人聞之卻步！臺北榮總率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，結合多模式精準麻醉，及手術室內早期拔除氣管內管，傷口小、減少組織破壞，降低全身的發炎反應，減輕傷口疼痛、恢復快，縮短住院時間，大幅提升手術品質與舒適度，患者不會因害怕開刀而錯過手術黃金時間，讓開心手術更安心。

七十一歲呂女士因為活動喘而就醫，檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受內視鏡微創二尖瓣膜置換手術，術後在手術室內即拔除氣管內管脫離呼吸器，清醒後疼痛輕微，復原迅速，術後第四天即可出院。

七十歲陳先生，因偶發性胸口痛，被診斷罹患重度主動脈瓣膜狹窄，經詳細術前評估與醫病溝通，接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，同樣也在手術室內移除氣管內管，恢復迅速，術後第六天即可出院。

心臟血管外科郭姿廷醫師表示，許多人聽到心臟手術就相當害怕拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險，得不償失。內視鏡微創瓣膜手術，傷口位於右側的肋間，與其他種類的微創小傷口手術相比，不需鋸開胸骨也不用鋸斷或撐開肋骨，將傳統動輒二十公分的傷口，縮小至五公分以內，透過3D內視鏡的鏡頭，可以清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程及效果與傳統手術無異。最大的好處就是傷口小、不用破壞任何骨頭且對組織的傷害少，並透過多模式精準麻醉結合超音波導引周邊神經阻斷，最大化術後加速康復的效果，疼痛程度減輕而且時間縮短，病人術後活動限制少，也不用帶著大大的傷口引流瓶，狀況穩定術後隔日即可下床活動，只要病況許可平均術後五至七天出院，回家很快就能恢復正常生活。

心胸麻醉科張嫚芸醫師指出，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，氣管內的呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，確認生命徵象與抽血數據穩定後，才拔除氣管內管，這意味著在甦醒的那段時間不僅要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管帶來的不適感。而隨著麻醉技術進步，透過精準的麻醉深度監控結合傷口周圍的周邊神經阻斷，在患者甦醒時於手術室安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，且因止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適，大幅改善術後體驗，舒適度大幅提升。

內視鏡微創手術可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，其中二尖瓣修補率更高達九成以上。近年來臺北榮總完成國內少見多例內視鏡微創主動脈瓣膜置換術，甚至內視鏡微創同時完成主動脈瓣和二尖瓣膜置換手術，相關手術成果與示範影片，已發表於歐美心胸外科學會共同監管的平台CTSNet，尖端技術獲得國際高度肯定。