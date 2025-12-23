內視鏡黏膜下剝離術切除大腸癌無需開腹 術後一天出院

大腸癌連續多年蟬聯國人癌症發生率前茅，早期發現能增加治療選擇。高雄一名七十一歲的朱太太（化名），平日身體硬朗，今年初接受國健署補助的糞便潛血檢查呈現陽性，進一步在高雄市立聯合醫院進行大腸鏡檢查，發現五公分大的早期癌變；透過高雄榮民總醫院營運管理高市聯醫的技術傳承，由大腸直腸外科團隊執行「內視鏡黏膜下剝離術（ESD）」，免除傳統開腹手術，保留腸道功能，術後一天出院（見圖）。

收治個案的高市聯醫大腸直腸外科主治醫師洪思聰表示，這顯示了篩檢的重要性；臨床上常遇到長輩在得知需手術時，對於傳統開腹手術的傷口與恢復期感到擔憂；但隨著醫療進步，經醫師評估合適的早期病灶，可選擇微創技術處理，減輕身體負擔。

該案由高市聯醫大腸直腸外科主治醫師洪思聰執行，在高雄榮總大腸直腸外科主任許詔文、主治醫師李明泓的臨床指導與技術傳承下，引入治療技術，針對朱太太長達五公分的病灶，團隊採用「內視鏡黏膜下剝離術」，利用內視鏡經由肛門進入，將病變組織與肌肉層分離並切除。根據國際期刊《Clinical Endoscopy》二○二一年發表的臨床指引，針對二公分以上的非蒂狀息肉或早期癌，ESD的「整塊切除率」可達90%至98%，優於傳統黏膜切除術，且局部復發率相對較低。該技術能保留器官結構，避免術後排便習慣改變，讓社區長輩毋需奔波，在地就能享有醫學中心級的照護品質。

洪思聰醫師提醒，ESD技術適用於經醫師評估為「早期」且「無深層浸潤」的病灶；大腸癌早期幾乎無明顯症狀，等到出現血便或體重減輕時，往往已錯失微創治療的時機。

目前國民健康署補助年滿四十至四十四歲具家族史者及四十五至七十四歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查，建議民眾善用資源積極篩檢，早期發現能增加治療選擇，有助維持預後生活品質。