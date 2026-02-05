內訌？李貞秀突被助理退「媒體群組」6字原因曝

政治中心／徐詩詠報導



隨著民眾黨正式落實二年條款，部分民眾黨不分區立委已完成交接。不過，具有中國籍問題的白委李貞秀，遭到內政部長劉世芳封殺，稱未來不會提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險。不料，李貞秀的媒體群組卻意外發生「立委被退出群組」的情況，引發譁然，真相也隨之曝光。

李貞秀在就任立委前，一度因中國籍問題引發爭議，並遭質疑根本不是中配，而是已經離婚的中國人。對此，她親上火線解釋，強調女人不是男人的附庸，但永遠是家人；不過，她就職時秀出的放棄中國籍文件，也被批評錯誤百出。



李貞秀正式就任立委。（圖／民視新聞資料照）針對李貞秀的國籍問題，劉世芳態度強硬，指出不會提供機密文件供其調閱。對此，原定於11時對外說明的李貞秀，卻在前夕被退出媒體群組，讓群內媒體相當錯愕。



李貞秀一度被助理退群組，引發譁然。（圖／民視新聞資料照）對此，助理也發布回應指出：「與各位媒體先進朋友說明，因為李貞秀委員辦公室已建立工作團隊，所以也依委員本人指示，將委員退出群組。李貞秀委員將專注於立法委員的工作，目前新聞稿發布及相關回應會由工作同仁負責，謝謝各位媒體先進。」

後續助理說明退群是依委員指示。（圖／翻攝畫面）









