內資外資「你丟我撿」！台股強彈1201點 外資連四賣逾3400億元

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股市配圖。廖瑞祥攝



台股昨（9）日才創下史上第三大收盤跌點，今（10）日在美股科技股強勢反彈下展開報復性反攻，由權值電子股領軍衝鋒，光學鏡頭及被動元件族群同步大漲，加權指數終場勁揚1201.66點，收在44704.44點，漲幅2.76%；不過，三大法人今日合計賣超778.57億元，其中外資賣超917.33億元，呈現連四賣，累計本波套現逾3400億元，自營商則賣超66.91億元，僅投信持續買超205.67億元。

今天盤面上，電子權值股成為反攻主力，IC設計龍頭聯發科、光學鏡頭大廠大立光，以及被動元件龍頭國巨全數攻上漲停，帶動市場投資信心回溫，也讓昨日重挫的AI概念股同步展開反彈。

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不過，從法人動向來看，市場持續呈現明顯的「內資接手、外資撤退」現象。三大法人今日合計賣超778.57億元，其中外資及陸資賣超917.33億元，自營商賣超66.91億元，僅投信持續買超205.67億元。

值得注意的是，外資今日已連續第四個交易日站在賣方，累計四個交易日賣超金額高達3439.01億元。即便台股今日強彈逾1200點，外資仍未回頭加碼，顯示其對後市態度依舊偏向保守。

相較之下，投信近期持續加碼台股，扮演撐盤重要力量。在外資大舉調節之際，內資透過ETF與主動式基金積極承接籌碼，形成市場「你丟我撿」的資金對作格局，也成為台股能在外資連番提款下，仍維持高檔震盪的重要支撐。

市場人士分析，外資近期大幅調節，除了獲利了結因素外，也與國際資金重新配置及匯率波動有關；而投信買盤則受惠於國內資金持續流入ETF及退休理財需求帶動。後續若外資賣壓趨緩，台股在AI、高效能運算（HPC）及半導體題材支撐下，仍有機會維持多頭格局。

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